Megindult Amerika megtorlása: szintet lépett a háború
Iráni és más, közel-keleti források arról kezdtek el beszámolni, hogy Izrael és az Egyesült Államok elkezdte szétbombázni a mai nap folyamán Irán autópálya- és vasúthálózatát.

Az izraeli hadsereg ma reggel felhívást tett közzé az iráni lakosságnak, melyben arra szólították őket fel, hogy ne üljenek vonatra, mivel innentől a vasúti infrastruktúra körül is halálos veszélyben vannak.

A nap folyamán Izrael több csapást is végrehajtott Irán vasúthálózata ellen, illetve – amerikai segítséggel – elkezdték támadni Irán autópályáit is.

A CNN gyűjtése szerint eddig támadás érte Iránban

  • lebombázták a kasáni vasúti hidat,
  • Kom tartományban több autóúthoz köthető hidat bedöntöttek,
  • szétbombázták a Teherán és Tabriz közti autópálya több szakaszát,
  • Ahvaz városában egy gyorsforgalmi útra csapódtak be bombák,
  • támadás érte a Tabriz és Zandzsán közti autópályát – az útvonalat teljesen lezárták,
  • hasonló okokból a Kareh Csamán és Mianeh közti autóutat is lezárták.

Donald Trump amerikai elnök ma estig adott határidőt Iránnak, hogy válaszoljanak Amerika tűzszüneti ajánlatára, Teherán egyelőre semmilyen pozitív jelet nem adott egy rövid X-bejegyzésen kívül, melyben Irán pakisztáni nagykövete megköszönet Iszlamabádnak a közvetítést.

Ricardo

PR cikk

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

