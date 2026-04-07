Megindult Amerika megtorlása: szintet lépett a háború

Az izraeli hadsereg ma reggel felhívást tett közzé az iráni lakosságnak, melyben arra szólították őket fel, hogy ne üljenek vonatra, mivel innentől a vasúti infrastruktúra körül is halálos veszélyben vannak.
A nap folyamán Izrael több csapást is végrehajtott Irán vasúthálózata ellen, illetve – amerikai segítséggel – elkezdték támadni Irán autópályáit is.
A CNN gyűjtése szerint eddig támadás érte Iránban
- lebombázták a kasáni vasúti hidat,
- Kom tartományban több autóúthoz köthető hidat bedöntöttek,
- szétbombázták a Teherán és Tabriz közti autópálya több szakaszát,
- Ahvaz városában egy gyorsforgalmi útra csapódtak be bombák,
- támadás érte a Tabriz és Zandzsán közti autópályát – az útvonalat teljesen lezárták,
- hasonló okokból a Kareh Csamán és Mianeh közti autóutat is lezárták.
Donald Trump amerikai elnök ma estig adott határidőt Iránnak, hogy válaszoljanak Amerika tűzszüneti ajánlatára, Teherán egyelőre semmilyen pozitív jelet nem adott egy rövid X-bejegyzésen kívül, melyben Irán pakisztáni nagykövete megköszönet Iszlamabádnak a közvetítést.
Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images
