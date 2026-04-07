Megindult Amerika megtorlása: szintet lépett a háború

Iráni és más, közel-keleti források arról kezdtek el beszámolni, hogy Izrael és az Egyesült Államok elkezdte szétbombázni a mai nap folyamán Irán autópálya- és vasúthálózatát.

Az izraeli hadsereg ma reggel felhívást tett közzé az iráni lakosságnak, melyben arra szólították őket fel, hogy ne üljenek vonatra, mivel innentől a vasúti infrastruktúra körül is halálos veszélyben vannak.

A nap folyamán Izrael több csapást is végrehajtott Irán vasúthálózata ellen, illetve – amerikai segítséggel – elkezdték támadni Irán autópályáit is.

A CNN gyűjtése szerint eddig támadás érte Iránban

lebombázták a kasáni vasúti hidat,

vasúti hidat, Kom tartományban több autóúthoz köthető hidat bedöntöttek,

tartományban több autóúthoz köthető hidat bedöntöttek, szétbombázták a Teherán és Tabriz közti autópálya több szakaszát,

és közti több szakaszát, Ahvaz városában egy gyorsforgalmi útra csapódtak be bombák,

városában egy gyorsforgalmi útra csapódtak be bombák, támadás érte a Tabriz és Zandzsán közti autópályát – az útvonalat teljesen lezárták,

és közti autópályát – az útvonalat teljesen lezárták, hasonló okokból a Kareh Csamán és Mianeh közti autóutat is lezárták.

Donald Trump amerikai elnök ma estig adott határidőt Iránnak, hogy válaszoljanak Amerika tűzszüneti ajánlatára, Teherán egyelőre semmilyen pozitív jelet nem adott egy rövid X-bejegyzésen kívül, melyben Irán pakisztáni nagykövete megköszönet Iszlamabádnak a közvetítést.

