Óriási kudarc: a második világháború óta a legnagyobb hadihajóját építette volna az európai nagyhatalom, most milliárdok úszhatnak el

A holland Damen Naval hajógyár 2020-ban nyerte el a tendert négy, egyenként 166 méter hosszú, tízezer tonnás vízkiszorítású többcélú hadihajó megépítésére. Ez volt a vállalat történetének legnagyobb megrendelése, az elkészülő fregattok pedig a második világháború óta a legnagyobb német hadihajók lettek volna. Szoftveres gondok, tervezési hibák és súlyos csúszások miatt azonban a német védelmi minisztérium a közeljövőben várhatóan megfosztja a Dament a fővállalkozói szerepkörétől. A döntéshozóknak azt kell mérlegelniük, hogy egy német versenytársnak adják-e át a projektet, vagy teljesen leállítják azt. Utóbbi esetben a már elköltött mintegy kétmilliárd euró veszne el.

A problémák részben abból erednek, hogy a Damen a projekt közben tért át egy új, a francia Dassault Systèmes által fejlesztett tervezőszoftverre (3DEXPERIENCE). A mérnökök üres képernyőkkel, valamint hibás kábelvezetési és csőhálózati tervekkel szembesültek. A gyártás során a lézervágott acélelemek egy része rossz méretben készült el, amelyeket utólag, kézzel kellett javítani. Mindez odáig fajult, hogy a projekt a tervezett ütemnek mindössze a húsz-harminc százalékával haladt előre. Az első hajó átadását így 2028-ról 2032-re tolták ki.

A holland hajógyár környezetéből ugyanakkor arra mutatnak rá, hogy a Dament csupán bűnbaknak használják

a német rendszer működésképtelensége miatt.

A koblenzi székhelyű, tizenháromezres létszámú német katonai beszerzési hivatal labirintusszerű előírásrendszerrel és rendkívül lassú jóváhagyási folyamatokkal dolgozott. Ez az a hatóság, amely a törülközőktől kezdve a harckocsikon át a vadászgépekig mindent beszerez a hadsereg számára. A hivatalnokok papíralapú dokumentumokat követeltek, az angol nyelvű beadványokat pedig egyszerűen visszadobták. A húsznapos belső határidőket szinte soha nem tartották be. Az egyik, a hajókhoz készült hajtóműszállítmány például mintegy tizenkét hónapig várt az engedélyezésre, emiatt pedig már rozsdásodni is kezdett.

A szerződés teljesítési mérföldkövekhez kötötte a kifizetéseket. Ez lehetővé tette, hogy a német fél visszatartsa a forrásokat a problémák felmerülésekor, ami 2025-re a csőd szélére sodorta a Dament. A holland cég azóta anyagilag talpra állt, a vállalat felsővezetőit azonban az F126-os projekttől függetlenül vesztegetéssel és szankciószabályok megsértésével vádolják. A büntetőperük tavaly novemberben kezdődött a hollandiai Zwolléban.

A fővállalkozói szerepkör átvételére a brémai Lürssen hajógyár és testvérvállalata, a hamburgi Blohm + Voss áll készenlétben.

Mindkét céget a múlt hónapban vásárolta meg a düsseldorfi Rheinmetall fegyvergyártó óriásvállalat. Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója kijelentette, hogy kész átvenni a teljes projektet. Szinte biztos azonban, hogy a jelenleg tervezett keretösszegen felül többletforrásokat fog kérni, emellett pedig mentesülni akar az eddigi hibákból fakadó felelősség alól. Ezzel párhuzamosan a német kormány a múlt hónapban bejelentette négy sorozatgyártású MEKO A-200-as fregatt beszerzését is a TKMS-től. Ezek ugyan kisebbek és nem egyedi tervezésűek, de az első példányt már 2029 végére át tudnák adni. A "kétpályás megközelítés" teljes költségét a becslések tizenhat-tizennyolc milliárd euróra teszik, ami az eredeti szerződés összegének több mint a háromszorosa.

Az F126-os fregattok ügye kijózanító lecke.

Jól mutatja, hogy még a legszorosabban integrált haderővel rendelkező Németország és Hollandia sem tudott hatékonyan működtetni egy közös hadihajó-projektet. Mindez ráadásul pont akkor történik, amikor Brüsszel éppen a közös európai védelmi beszerzések bővítését szorgalmazza. A német védelmi minisztérium belső vizsgálatai szerint a koblenzi hivatal nem kommunikált kellő egyértelműséggel, még a politikusok felé sem. A beszerzési reform tervezetét legkésőbb a következő hónapban kell Boris Pistorius védelmi miniszter elé terjeszteni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images