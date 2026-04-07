Őrület kerítette hatalmába a világot, Hirosima és Nagaszaki réme fenyeget - fakadt ki a miniszter

Úgy tűnik, őrület kerítette hatalmába a világot

– mondta Crosetto a képviselőknek. Hozzátette, hogy ami már most is tragikus, az még sokkal rosszabbá válhat. Arra a kérdésre, hogy valós nukleáris fenyegetést lát-e, kitérő választ adott: "Ki sem akarom mondani a szót. A kockázat maga az őrület. Amit most átélünk, az egy olyan konfliktus, ahol minden lépés még magasabb szintű választ követel."

Az Egyesült Államok és Izrael február vége óta folytat katonai műveleteket Irán ellen. A csapásmérések során számos iráni vezető életét vesztette, és jelentősen meggyengült az ország rakétagyártó kapacitása. A teheráni rezsim azonban továbbra is hatalmon maradt. Irán válaszlépésként lezárta a Hormuzi-szorost. Ez a lépés világszerte súlyos gazdasági következményekkel jár, és egyre nagyobb nyomást gyakorol Trumpra a háború befejezése érdekében.

A Crosetto-interjú megjelenése után Trump a közösségi médiában Iránra utalva azt írta: "Egy egész civilizáció hal meg ma éjjel, és soha nem tér vissza." Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egy tisztségviselője már márciusban közölte, hogy

a szervezet nukleáris katasztrófa esetére készül, amennyiben az iráni háború tovább eszkalálódik.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 04. 07. Kíméletlen bejelentés Donald Trumptól: ma este valószínűleg egy egész civilizáció el fog pusztulni

A háború egyik deklarált célja az iráni atomprogram felszámolása. Ez több amerikai és izraeli forrás szerint már meg is valósult. Az Egyesült Államok és Izrael egyaránt rendelkezik nukleáris fegyverekkel, bár az izraeli vezetők a stratégiai kétértelműség elve alapján ennek tényét hivatalosan sem nem erősítik meg, sem nem cáfolják. Az Egyesült Államok az egyetlen ország, amely ténylegesen bevetett atomfegyvert a történelem során. 1945-ben a japán Hirosimára és Nagaszakira dobtak atombombát, aminek a legóvatosabb becslések szerint is több mint százezer halálos áldozata volt.

