Riasztást adott ki az amerikai hírszerzés: váratlan technológia miatt kerültek célkeresztbe a katonáik a Közel-Keleten
Amerikai védelmi hírszerzési források szerint Irán egy kínai cég mesterséges intelligenciával feljavított műholdfelvételeit használja a közel-keleti amerikai katonai létesítmények elleni csapásmérések pontosítására. A fejlemény alapjaiban változtathatja meg a térség erőegyensúlyát - közölte az Army Recognition.

Az ABC News által 2026. április 5-én ismertetett információk alapján az iráni fegyveres erők a részben állami tulajdonban lévő kínai MizarVision térinformatikai cég szolgáltatásait veszik igénybe. A vállalat nagy felbontású műholdfelvételeket készít.

Ezeken egy mesterséges intelligenciára épülő automatikus objektumfelismerő rendszer azonosítja és jelöli meg a katonai célpontokat.

Ilyenek például a repülőgépek, a megerősített hangárok, az üzemanyagraktárak, a radarrendszerek és a csapatösszevonások. A technológia révén az elemzők órák helyett percek alatt feldolgozhatják a felvételeket.

Az amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség (DIA) értékelése szerint az Iráni Forradalmi Gárda aktívan felhasználja ezeket az adatállományokat a rakéta- és dróncsapások tervezéséhez. Ez a képesség jelentősen lerövidíti az úgynevezett célleküzdési láncot, vagyis a célpont azonosításától a csapásmérésig tartó folyamatot. Mindez közvetlen veszélyt jelent a régióban állomásozó amerikai személyi állományra és haditechnikai eszközökre.

A fejlemény egy szélesebb körű tendenciára is rávilágít. A fejlett felderítési képességek korábban kizárólag a titkosított műholdrendszerekkel és specializált elemzőegységekkel rendelkező nemzetbiztonsági szervek kiváltságai voltak. Ma már azonban ezek a technológiák a kereskedelmi forgalomban is hozzáférhetők. Az ellenfelek így a magánszektor mesterséges intelligencián alapuló eszközeit kihasználva gyorsan ledolgozhatják a hátrányukat az Egyesült Államok felderítési és precíziós csapásmérési előnyével szemben.

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

