Sikerrel zárult a tárgyalás Iránnal, egy ország hajói már átkelhetnek a Hormuzi-szoroson
Malajzia sikeresen átjuttatott egy kereskedelmi hajót a Hormuzi-szoroson, miután magas szintű diplomáciai egyeztetéseket folytatott Iránnal – közölte kedden a malajziai külügyminisztérium.

Irán gyakorlatilag lezárta a létfontosságú tengeri útvonalat, amelyen a globális kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalom (LNG) ötöde halad át. Teherán ezzel a február végén indult amerikai és izraeli katonai csapásokra válaszolt.

A tárca megerősítette, hogy

a szorosban rekedt hét malajziai tulajdonú kereskedelmi hajó közül egy megkapta az áthaladási engedélyt.

A közlemény sem a hajó nevét, sem a rakományát, sem a pontos úti célját nem árulta el. Csupán annyit közöltek, hogy a pozitív eredmény a "magas szintű diplomáciai erőfeszítéseknek" köszönhető. Ezek közé tartozott Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnök és Maszud Pezeskjan iráni elnök múlt havi telefonbeszélgetése is.

Elérkeztünk a végső határidőhöz, Amerika végzetes csapásra készül - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Visszadobták Amerika békeajánlatát: kiderült, mit akar elérni Teherán - Minden megváltozhat a Hormuzi-szorosnál

Titkos dokumentum buktatta le Iránt: válságos állapotban az új vezér, a háttérben már átvették a hatalmat

Az LSEG és a Kpler hajókövetési adatai szerint az Ocean Thunder nevű tartályhajó haladt át a szoroson az iráni partok közelében. A hajót a Petco, a Petronas malajziai állami energiavállalat leánycége bérelte. A tanker mintegy egymillió hordó iraki Basrah Heavy nyersolajat szállít, amelyet március 2-án vett fedélzetre, és várhatóan április közepén érkezik a malajziai Pengerangba.

Forrás: Reuters

Forrás: Reuters

