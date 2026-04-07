Sikerrel zárult a tárgyalás Iránnal, egy ország hajói már átkelhetnek a Hormuzi-szoroson

Irán gyakorlatilag lezárta a létfontosságú tengeri útvonalat, amelyen a globális kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalom (LNG) ötöde halad át. Teherán ezzel a február végén indult amerikai és izraeli katonai csapásokra válaszolt.
A tárca megerősítette, hogy
a szorosban rekedt hét malajziai tulajdonú kereskedelmi hajó közül egy megkapta az áthaladási engedélyt.
A közlemény sem a hajó nevét, sem a rakományát, sem a pontos úti célját nem árulta el. Csupán annyit közöltek, hogy a pozitív eredmény a "magas szintű diplomáciai erőfeszítéseknek" köszönhető. Ezek közé tartozott Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnök és Maszud Pezeskjan iráni elnök múlt havi telefonbeszélgetése is.
Az LSEG és a Kpler hajókövetési adatai szerint az Ocean Thunder nevű tartályhajó haladt át a szoroson az iráni partok közelében. A hajót a Petco, a Petronas malajziai állami energiavállalat leánycége bérelte. A tanker mintegy egymillió hordó iraki Basrah Heavy nyersolajat szállít, amelyet március 2-án vett fedélzetre, és várhatóan április közepén érkezik a malajziai Pengerangba.
