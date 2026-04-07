Titkos dokumentum buktatta le Iránt: válságos állapotban az új vezér, a háttérben már átvették a hatalmat

A The Times által ismertetett, hírszerzési információkon alapuló dokumentumot az öböl menti olajmonarchiákkal is megosztotta Amerika és Izrael, így szerezte meg a brit lap is.
A feljegyzés szerint az új legfelsőbb vezető "súlyos állapotban van, és semmilyen döntéshozatalban nem tud részt venni".
A dokumentum felfedi Modztaba Hámenei pontos tartózkodási helyét is. A Teherántól mintegy 140 kilométerre délre fekvő Kom a síita iszlám egyik legszentebb városa, egyben az iráni vallási vezetés hatalmi központja.
Modztaba Hámeneit hírszerzési információk szerint ugyanaz a légicsapás sebesítette meg, amely február 28-án végzett apjával, a 86 éves Ali Hámeneivel, valamint anyjával, feleségével és egyik fiával. Ez volt az a támadás, amely kirobbantotta az azóta is tartó háborút. Bár az új vezetőt márciusban hivatalosan is kijelölték apja utódjául, azóta sem mutatkozott nyilvánosan, és a hangját sem lehetett hallani. Mindössze két, neki tulajdonított nyilatkozatot olvastak fel az iráni állami televízióban, illetve hétfőn közzétettek egy mesterséges intelligenciával készített videót, amelyen Modztaba egy hadműveleti terembe sétál be, és Izrael dimónai atomerőművének térképét elemzi.
A dokumentum szerint Ali Hámenei néhai legfőbb vezér holttestét szintén Komban készítik elő a temetésre. A hírszerzési adatokból az is kiderült, hogy a városban "egy nagy mauzóleum építésének előkészületei" zajlanak. A jelentés kiemeli, hogy a tervekben "egynél több sírhely" szerepel. Ez arra utal, hogy más családtagokat is ott kívánják eltemetni.
Erősen úgy fest, hogy a tényleges hatalmat jelenleg az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) tartja a kezében, az új vezető pedig csupán névleges szerepet tölt be. Donald Trump amerikai elnök maga is jelezte, hogy nem a legfelsőbb vezetővel, hanem más iráni tisztségviselőkkel folytat tárgyalásokat.
