Trump üzenetet kapott: "adjon további két hét haladékot"

Pakisztán miniszterelnöke arra kérte Donald Trumpot, hogy két héttel hosszabbítsa meg az Irán számára szabott határidőt a Perzsa-öböl olajblokádjának feloldására. Egyúttal Teheránt is egy bizalomépítő gesztus gyakorlására szólította fel.

Sahbaz Saríf szerdán az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében fordult az amerikai elnökhöz. Pakisztán az iráni-amerikai közvetett tárgyalások fő közvetítője, a felek között azonban egyelőre nem mutatkozik jele a kompromisszumnak.

Diplomatic efforts for peaceful settlement of the ongoing war in the Middle East are progressing steadily, strongly and powerfully with the potential to lead to substantive results in near future. To allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

A pakisztáni kormányfő arra kérte Trumpot, hogy a diplomáciai rendezés érdekében

adjon további két hét haladékot.

Iránt pedig "testvéri őszinteséggel" szólította fel, hogy jóindulatú gesztusként erre az időszakra nyissa meg a Hormuzi-szorost a hajóforgalom előtt.

