Trump üzenetet kapott: "adjon további két hét haladékot"

Sahbaz Saríf szerdán az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében fordult az amerikai elnökhöz. Pakisztán az iráni-amerikai közvetett tárgyalások fő közvetítője, a felek között azonban egyelőre nem mutatkozik jele a kompromisszumnak.
Diplomatic efforts for peaceful settlement of the ongoing war in the Middle East are progressing steadily, strongly and powerfully with the potential to lead to substantive results in near future. To allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026
A pakisztáni kormányfő arra kérte Trumpot, hogy a diplomáciai rendezés érdekében
adjon további két hét haladékot.
Iránt pedig "testvéri őszinteséggel" szólította fel, hogy jóindulatú gesztusként erre az időszakra nyissa meg a Hormuzi-szorost a hajóforgalom előtt.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Harun Ozalp/Anadolu via Getty Images
Drámai felhívás XIV. Leó pápától: elfogadhatatlan Trump fenyegetése
A konfliktus lezárását követeli az egyházfő.
A történelem legrosszabb időszakát hozta el Trump a veszélyeztetett fajok számára
Veszélyben van az 51 egyedet számláló bálnafaj is.
Gyógyszer, inzulin és ivóvíz nélkül maradtak a dél-libanoni keresztények
A Vatikán segélyszállítmányát is visszafordították.
Őrület kerítette hatalmába a világot, Hirosima és Nagaszaki réme fenyeget - fakadt ki a miniszter
Trump civilizációs pusztítással fenyegetett.
Elözönlötték a shortosok a Wizz Airt, negatív Európa-csúcsot döntött a légitársaság
Ennyire pesszimisták még nem voltak Európával kapcsolatban a profi részvénybefektetők.
Csehország is korlátozta az üzemanyagok maximális árát
A kereskedők hasznát is korlátozzák.
Magas költségvetési hiányok: visszatérhet-e a fiskális fegyelem Európában?
A válságok egymásra rakódó hatása után a magas költségvetési hiány sok országban már nem átmeneti jelenség, hanem tartós gazdaságpolitikai kihívás. Regős Gábor cikke azt járja körül
A zöld utópiákról
Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
BB Tengely: Háztartások fogyasztása
A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure
Belső ellenőrzés kiszervezése: tények és tévhitek
A belső ellenőrzés kiszervezése kapcsán a döntéshozók jellemzően ugyanazokkal a kérdésekkel találkoznak: "Megmarad-e a belső ellenőrzés kontrollja és in-house jellege?", "Mit jelent ez a
Csokinagyhatalmak
Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha
A húsvét számokban
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a HOLD Alapkezelő! The post A húsvét számokban appeared first on HOLDBLOG.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Ömlenek a külföldi alapanyagok: miből vásárol be Magyarország?
Import és az export: élelmiszeripari sikerek és kudarcok a keddi Checklistben.
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni
Portfolio Checklist Extra: mit posztoljunk és hogy találjunk ügyfelet 2026-ban?
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.