Váratlan részletek derültek ki a költségvetésből: hatalmas fegyverkezési hullámba kezd Amerika

A védelmi költségvetési kérelmet részletező P-1 dokumentum szerint az F-35A program a 2026-os pénzügyi év 24 gépes rendelése után ismét fellendül. A 38 darabos tétel ugyanis már megközelíti a 2025-ös, 40 gépes szintet. A légierő ezzel visszatér a stabil beszerzési ütemhez. Ennek célja az első vonalbeli vadászrepülőgép-flotta lecserélése a nagy fenyegetettségű hadszínterekre tervezett, ötödik generációs platformra.

Az összkép még figyelemreméltóbb, ha a többi haderőnemet is megvizsgáljuk. A haditengerészet költségvetésében 37 hordozófedélzeti változat (F-35C), valamint 10 rövid nekifutásból felszálló és függőlegesen leszálló (F-35B) gép szerepel.

Így a három változatból a Pentagon összesen 85 darab beszerzését tervezi a 2027-es pénzügyi évben.

Ez a szám jól mutatja, hogy Washington továbbra is az ötödik generációs harci repülőgépeket tekinti az elrettentés, a bevetési készenlét és a szövetségesi interoperabilitás központi eszközének. Ez egyaránt érvényes a szárazföldi, a hordozófedélzeti és az expedíciós feladatkörökre.

