Váratlan részletek derültek ki a költségvetésből: hatalmas fegyverkezési hullámba kezd Amerika
Az amerikai légierő 38 darab F-35A Lightning II vadászgépet kap a 2027-es pénzügyi évben. Ez abból az áprilisban közzétett beszerzési dokumentumból derül ki, amely összesen 85 repülőgép beszerzését irányozza elő a különböző haderőnemek számára - tudósított az Army Recognition.

A védelmi költségvetési kérelmet részletező P-1 dokumentum szerint az F-35A program a 2026-os pénzügyi év 24 gépes rendelése után ismét fellendül. A 38 darabos tétel ugyanis már megközelíti a 2025-ös, 40 gépes szintet. A légierő ezzel visszatér a stabil beszerzési ütemhez. Ennek célja az első vonalbeli vadászrepülőgép-flotta lecserélése a nagy fenyegetettségű hadszínterekre tervezett, ötödik generációs platformra.

Az összkép még figyelemreméltóbb, ha a többi haderőnemet is megvizsgáljuk. A haditengerészet költségvetésében 37 hordozófedélzeti változat (F-35C), valamint 10 rövid nekifutásból felszálló és függőlegesen leszálló (F-35B) gép szerepel.

Így a három változatból a Pentagon összesen 85 darab beszerzését tervezi a 2027-es pénzügyi évben.

Ez a szám jól mutatja, hogy Washington továbbra is az ötödik generációs harci repülőgépeket tekinti az elrettentés, a bevetési készenlét és a szövetségesi interoperabilitás központi eszközének. Ez egyaránt érvényes a szárazföldi, a hordozófedélzeti és az expedíciós feladatkörökre.

PR cikk

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

