Veszélyben az ukrán drónprogram? – Hiába pörgetik fel a gyártást, nagy a hiány egy fontos eszközben
Európa-szerte próbálják felgyorsítani a kisméretű sugárhajtóművek gyártását, amelyek lehetővé teszik, hogy az ukrán drónok mélyen Oroszországon belül hajtsanak végre csapásokat – írja a Reuters.

A sugárhajtású drónok jóval gyorsabbak a légcsavaros modelleknél, ugyanakkor lényegesen olcsóbbak a cirkálórakétáknál. Ennek köszönhetően Ukrajna viszonylag alacsony költséggel képes orosz területek ellen mélységi csapásokat mérni.

Ebben a piaci szegmensben azonban már az orosz invázió előtt is kevés európai gyártó működött, a kapacitásbővítés pedig nehézkesen halad.

Fabian Hoffmann, a Norvég Védelmi Egyetem kutatója szerint Európában hatalmas szűk keresztmetszetet jelent a kisméretű sugárhajtóművek gyártása. Ez a probléma egyben az Egyesült Államoktól való európai függés csökkentését is akadályozza.

Egy névtelenséget kérő ukrán védelmi ipari forrás szerint a minimotorok hiánya „valószínűleg a legfőbb tényező, amely korlátozza a gyártott rakétás drónok számát”, és nagy problémát jelent az ukrán rakétaprogram számára.

Energetikai tűzszünetet javasolt Zelenszkij, újabb támadás érte Uszty-Lugát – Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Elérkeztünk a végső határidőhöz, Amerika végzetes csapásra készül - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Kiderült, mivel lőtték le az amerikai vadászgépet – Bejelentést tett Trump elnök, ezt a fegyvertípust használta Irán

A cseh PBS Group, amely a háború kitörésekor a kevés bejáratott gyártó egyike volt, 2023 óta ötszörösére növelte a termelését. Az idei év végére ezt a volument már a nyolcszorosára tervezik emelni.

Kapacitásaink a végső határukon vannak

– mondta Stanislav Lisner, a PBS globális vezetője. A vállalat közös fejlesztési megállapodást kötött az ukrán Ivcsenko-Progresszel egy új hajtómű megalkotására, amelyhez a jövőben közös gyártási tárgyalások is kapcsolódhatnak. A PBS sugárhajtóművei olyan eszközöket hajtanak meg, mint a Paljanicja drón, amely akár a 900 km/órás sebességet is elérheti. Ezzel szemben az oroszok által használt légcsavaros Sahed drónok végsebessége csupán 185 km/óra körül mozog.

Ukrajnán kívül a német JetCat és a holland Destinus tartozik még a szűk európai beszállítói körhöz. A cseh ZofiTech havonta mintegy 200 hajtóművet gyárt, szinte teljes egészében Ukrajna számára, a közeljövőben pedig már ezres nagyságrendű keresletre számít. Egyes ukrán dróngyártók saját hajtóművek fejlesztésébe is belefogtak. Tavaly decemberben mutatták be a Hrim-17 jelű, olcsó lüktető sugárhajtóművet, amelyet elfogó drónokhoz terveztek, azonban ezek termelése egyelőre meglehetősen korlátozott.

Folyamatosan új szereplők is feltűnnek a piacon. A német Quantum Systems például idén februárban mutatott be egy olyan sugárhajtású drónt, amelyet az Airbusszal közösen fejlesztettek. A cseh CSG védelmi csoport, amely januárban mintegy 35 milliárd dolláros értékeléssel lépett tőzsdére, a szerb Must Solutions tavaly novemberi felvásárlásával csatlakozott a szegmenshez. A vállalat 2026-ra mintegy ezer sugárhajtómű legyártását tervezi, főként 400-600 kilométeres hatótávolságú mélységi csapásmérő drónokhoz. Ennek a termelésnek nagyjából a 35 százaléka irányulna Ukrajnába.

Ez a piac jelenleg rendkívül gyorsan változik és hektikus, mivel minden védelmi vállalat óriási potenciált lát benne

– foglalta össze a helyzetet Pavel Cechal, a CSG sugárhajtómű-divíziójának vezetője.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

Ez is érdekelhet
Titkos dokumentum buktatta le Iránt: válságos állapotban az új vezér, a háttérben már átvették a hatalmat
Elérkeztünk a végső határidőhöz, Amerika végzetes csapásra készül - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre
Itt a nagy fordulat a szerbiai szabotázs ügyében: kiderült, hol gyárthatták a robbanóanyagokat
