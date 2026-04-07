Veszélyben az ukrán drónprogram? – Hiába pörgetik fel a gyártást, nagy a hiány egy fontos eszközben

A sugárhajtású drónok jóval gyorsabbak a légcsavaros modelleknél, ugyanakkor lényegesen olcsóbbak a cirkálórakétáknál. Ennek köszönhetően Ukrajna viszonylag alacsony költséggel képes orosz területek ellen mélységi csapásokat mérni.
Ebben a piaci szegmensben azonban már az orosz invázió előtt is kevés európai gyártó működött, a kapacitásbővítés pedig nehézkesen halad.
Fabian Hoffmann, a Norvég Védelmi Egyetem kutatója szerint Európában hatalmas szűk keresztmetszetet jelent a kisméretű sugárhajtóművek gyártása. Ez a probléma egyben az Egyesült Államoktól való európai függés csökkentését is akadályozza.
Egy névtelenséget kérő ukrán védelmi ipari forrás szerint a minimotorok hiánya „valószínűleg a legfőbb tényező, amely korlátozza a gyártott rakétás drónok számát”, és nagy problémát jelent az ukrán rakétaprogram számára.
A cseh PBS Group, amely a háború kitörésekor a kevés bejáratott gyártó egyike volt, 2023 óta ötszörösére növelte a termelését. Az idei év végére ezt a volument már a nyolcszorosára tervezik emelni.
Kapacitásaink a végső határukon vannak
– mondta Stanislav Lisner, a PBS globális vezetője. A vállalat közös fejlesztési megállapodást kötött az ukrán Ivcsenko-Progresszel egy új hajtómű megalkotására, amelyhez a jövőben közös gyártási tárgyalások is kapcsolódhatnak. A PBS sugárhajtóművei olyan eszközöket hajtanak meg, mint a Paljanicja drón, amely akár a 900 km/órás sebességet is elérheti. Ezzel szemben az oroszok által használt légcsavaros Sahed drónok végsebessége csupán 185 km/óra körül mozog.
Ukrajnán kívül a német JetCat és a holland Destinus tartozik még a szűk európai beszállítói körhöz. A cseh ZofiTech havonta mintegy 200 hajtóművet gyárt, szinte teljes egészében Ukrajna számára, a közeljövőben pedig már ezres nagyságrendű keresletre számít. Egyes ukrán dróngyártók saját hajtóművek fejlesztésébe is belefogtak. Tavaly decemberben mutatták be a Hrim-17 jelű, olcsó lüktető sugárhajtóművet, amelyet elfogó drónokhoz terveztek, azonban ezek termelése egyelőre meglehetősen korlátozott.
Folyamatosan új szereplők is feltűnnek a piacon. A német Quantum Systems például idén februárban mutatott be egy olyan sugárhajtású drónt, amelyet az Airbusszal közösen fejlesztettek. A cseh CSG védelmi csoport, amely januárban mintegy 35 milliárd dolláros értékeléssel lépett tőzsdére, a szerb Must Solutions tavaly novemberi felvásárlásával csatlakozott a szegmenshez. A vállalat 2026-ra mintegy ezer sugárhajtómű legyártását tervezi, főként 400-600 kilométeres hatótávolságú mélységi csapásmérő drónokhoz. Ennek a termelésnek nagyjából a 35 százaléka irányulna Ukrajnába.
Ez a piac jelenleg rendkívül gyorsan változik és hektikus, mivel minden védelmi vállalat óriási potenciált lát benne
– foglalta össze a helyzetet Pavel Cechal, a CSG sugárhajtómű-divíziójának vezetője.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
50 euró felett a gázár: Trump fenyegetése adhatja meg a kegyelemdöfést a gázpiacnak
Európa pedig aggódva várja a holnapot.
Megkongatta a vészharangot a nyugdíjszakértő: két súlyos fenyegetéssel kell megküzdenie az új kormánynak
Nem lesz könnyű megoldani.
Már áprilisban kiderül, milyen tőkekövetelményeket varr a legnagyobb svájci bank nyakába az anyaországa
Az új szabályok meghatározhatják az ország egyetlen megmaradt globális bankjának jövőjét.
Nyakunkon az időjárási fordulat: erős széllel, repkedő mínuszokkal és jéggel érkezik a lehűlés
Hidegebbre fordul az idő.
Választás 2026: az EU-n kívülről érkezők készülhetnek a tortúrára
Több órás külön procedúra várhat sokakra.
Figyelmeztették Brüsszelből az összes tagállamot, hogy ezt nagyon gyorsan verjék ki a fejükből
Fájdalmas ára lehet annak, amire a kormányok most készülnek.
Bejelentette Irán: kritikus ponthoz érkezett a béketárgyalás, nagy bejelentés készül
Közel lehet az áttörés, de pár részleten áll vagy bukik minden.
Csokinagyhatalmak
Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha
A húsvét számokban
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a HOLD Alapkezelő! The post A húsvét számokban appeared first on HOLDBLOG.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Hazai Horizont - mit fedeztek fel Magyarországról a társadalomtudósok és az elemzők 2026 januárjában és februárjában?
A hazai társadalommal és gazdasággal foglalkozó tudományos és elemző munkák eredményeinek átfogó áttekintésére vállalkozik a Hazai Horizont. Nagy, örökké termő fába vágjuk a fejszénk
Az osztalék portfólióm - 2026. március
Eladtam egy céget a portfóliómból, egy meglévőhöz vettem még részvényeket, és a Versantnak is bizalmat szavaztam.VáltozásokLyondellBasell Industries (LYB): Eladtam mindet 78 dollárért, oszta
Cégeladás bizalmi vagyonkezelésben - mire figyeljünk adózási szempontból?
A bizalmi vagyonkezelésből (BVK) történő cégeladás jogi szempontjait egy korábbi bejegyzésünkben már górcső alá vettük. Most a BVK-ból való cégeladás legrelevánsabb adózás
Csak pár napig volt egyszerre két lakásban résztulajdon, mégsem kaphatott egyedül Otthon Start hitelt
Akár két belterületi lakóingatlanban is lehet egyidőben 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az Otthon Start iránt érdeklődőknek. Fontos, hogy ez az állapot legfeljebb 180 napig ál
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni
Portfolio Checklist Extra: mit posztoljunk és hogy találjunk ügyfelet 2026-ban?
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Ez a 3 ország csatlakozhat a leghamarabb az EU-hoz
Meglepő neveket is találhatunk a lehetséges uniós tagok listáján.
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.