Visszadobták Amerika békeajánlatát: kiderült, mit akar elérni Teherán - Minden megváltozhat a Hormuzi-szorosnál
Irán visszadobta az Egyesült Államok tűzszüneti ajánlatát, mert úgy látják, olyan, átfogó békemegállapodásra van szükség, amely az egész Közel-Keletre kiterjed és biztonsági garanciákat tartalmaz – írja friss elemzésében Mohamed Vall, az Al-Dzsazíra teheráni tudósítsója.

Donald Trump amerikai elnök tegnap este jelentette be, hogy Irán válaszolt az Egyesült Államok tűzszüneti ajánlatára, de ez „nem elég jó.” Amerika ezért várhatóan a mai nap elkezdi bombázni Irán erőműveit és hidait is.

Mohamed Vall azt írja:

Irán lényegében visszadobta Amerika tűzszüneti ajánlatát, mert attól tartanak, hogy egy tűzszünet csak időt ad az ellenséges hatalmaknak, hogy újratervezzék katonai műveleteiket,

Teherán szerint átfogó békemegállapodásra van szükség a Közel-Keleten, amely biztonsági garanciákat is tartalmaz.

Elérkeztünk a végső határidőhöz, Amerika végzetes csapásra készül - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Sikerrel zárult a tárgyalás Iránnal, egy ország hajói már átkelhetnek a Hormuzi-szoroson

Titkos dokumentum buktatta le Iránt: válságos állapotban az új vezér, a háttérben már átvették a hatalmat

Teherán állítólag azt szeretné elérni, ha egy esetleges megállapodás kiterjedne Libanonra, Jemenre, Irakra és persze Iránra is.

Szeretnének olyan biztonsági garanciákat, melyek szavatolják, hogy az ország nem kerülhet ismét olyan helyzetbe mint most, nem válhat ismét átfogó, egyoldalú ellenséges támadás áldozatává, melynek súlyos következményei láthatók Iránon belül.

Mohamed Vall arra is kitér:

Irán azért szeretné megadóztatni a Hormuzi-szoros teherforgalmát,

mert úgy látják, ezzel elégtételt vehetnek az országot ért súlyos pusztítással szemben.

Kapcsolódó cikkünk

Elérkeztünk a végső határidőhöz, Amerika végzetes csapásra készül - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Ez is érdekelhet
Váratlan fordulat a Hormuzi-szorosnál: hiába a megállapodás, megállítottak két hatalmas tankerhajót
Megszületett az iráni béketerv, de alig egy napra vagyunk a végső határidő lejártától - Percről percre az iráni háborúról hétfőn
Itt a nagy fordulat a szerbiai szabotázs ügyében: kiderült, hol gyárthatták a robbanóanyagokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility