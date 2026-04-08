Amerika "csak úgy lógni fog", hogy minden flottul menjen – Elmondta Trump, mi lesz a Hormuzi-szorossal, miután győzelmet hirdetett

Miután Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet jelentett be Amerika és Irán között, azt is közölte, hogy az Egyesült Államok segítséget nyújt a Hormuzi-szoros hajóforgalmának újraindításához - írja a Reuters.

Trump korábban azzal fenyegetett, hogy "egy egész civilizáció el fog pusztulni", ha Irán nem nyitja meg újra a Hormuzi-szorost, amelyen a világ kőolajszállítmányainak mintegy ötöde halad át. Az utolsó pillanatban létrejött megállapodás keretében ugyanakkor Washington és Jeruzsálem felfüggeszti az Irán elleni támadásokat, Teherán pedig szünetelteti az olaj- és gázszállítmányok blokádját.

Mindenféle ellátmányt fogunk beszerezni, és csak úgy "lógunk majd ott", hogy minden rendben menjen

- fogalmazott Trump a Truth Socialön arról, hogy miképp fogja segíteni az Egyesült Államok a Hormuzi-szoros hajóforgalmának újraindítását. Hozzátette, hogy "rengeteg pozitív lépés fog történni! Hatalmas összegeket fogunk keresni", Irán pedig megkezdheti az ország újjáépítését.

Az amerikai elnök az AFP hírügynökségnek nyilatkozva "teljes és maradéktalan győzelemként" értékelte, hogy tárgyalási alapként elfogadta az Irán által közölt tíz pontot.

Hiába a tűzszünet, a globális üzemanyag-ellátás súlyosan sérült, kritikus a helyzet

Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán

Itt van Trump bejelentése: tűzszünet jön Iránban – Másfél órával a brutális ultimátum lejárta előtt jött a fordulat

A Kpler elemzőcég adatai szerint jelenleg mintegy 130 millió hordó nyersolaj és 46 millió hordó finomított üzemanyag várakozik nagyjából 200 tankerhajón a térségben.

Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!

Itt a fordulat, beszakadt az olajár!

Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán

Itt van Trump bejelentése: tűzszünet jön Iránban – Másfél órával a brutális ultimátum lejárta előtt jött a fordulat

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

Holdblog

BB Tengely: Háztartások fogyasztása

A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure

Holdblog

Csokinagyhatalmak

Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha

PR cikk

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Ez is érdekelhet
Ma dől el a háború folytatása: Amerika pusztító csapásra készül, Trump civilizációs pusztítással fenyeget - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre
Megtáltosodott a forint estére, több mint egyhavi csúcsra erősödött
Megindult a flotta és a légierő: példátlan katonai erőt vonultat fel egy európai ország a szövetségesek védelmében
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility