Amerika "csak úgy lógni fog", hogy minden flottul menjen – Elmondta Trump, mi lesz a Hormuzi-szorossal, miután győzelmet hirdetett

Miután Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet jelentett be Amerika és Irán között, azt is közölte, hogy az Egyesült Államok segítséget nyújt a Hormuzi-szoros hajóforgalmának újraindításához - írja a Reuters.

Trump korábban azzal fenyegetett, hogy "egy egész civilizáció el fog pusztulni", ha Irán nem nyitja meg újra a Hormuzi-szorost, amelyen a világ kőolajszállítmányainak mintegy ötöde halad át. Az utolsó pillanatban létrejött megállapodás keretében ugyanakkor Washington és Jeruzsálem felfüggeszti az Irán elleni támadásokat, Teherán pedig szünetelteti az olaj- és gázszállítmányok blokádját.

Mindenféle ellátmányt fogunk beszerezni, és csak úgy "lógunk majd ott", hogy minden rendben menjen

- fogalmazott Trump a Truth Socialön arról, hogy miképp fogja segíteni az Egyesült Államok a Hormuzi-szoros hajóforgalmának újraindítását. Hozzátette, hogy "rengeteg pozitív lépés fog történni! Hatalmas összegeket fogunk keresni", Irán pedig megkezdheti az ország újjáépítését.

Az amerikai elnök az AFP hírügynökségnek nyilatkozva "teljes és maradéktalan győzelemként" értékelte, hogy tárgyalási alapként elfogadta az Irán által közölt tíz pontot.

A Kpler elemzőcég adatai szerint jelenleg mintegy 130 millió hordó nyersolaj és 46 millió hordó finomított üzemanyag várakozik nagyjából 200 tankerhajón a térségben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images