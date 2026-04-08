Baj van a Hormuzi-szorosnál: lehet, hogy mindenkit átvert Irán

Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok szerint újranyitotta Irán a Hormuzi-szorost, egyelőre nagyon úgy tűnik, a forgalom érdemben nem indult meg, Teherán továbbra is zavarja a hajózást – írja több közel-keleti lap.

Times of Israel arról ír: a Perzsa-öbölben rekedt hajók folyamatosan kapják az üzeneteket Iránból arról, hogy

a Hormuzi-szoros továbbra is zárva tart, azokat a hajókat, melyek megpróbálnak kihajózni, az iráni haderő meg fogja semmisíteni.

Az iráni Farsz hírügynökség közben azt írja: a Hormuzi-szorost a forradalmi gárda „átmenetileg lezárta,” mivel szerintük Izrael megsértette az érvényben lévő tűzszünetet azzal, hogy a mai nap folyamán intenzíven bombázni kezdték Libanont.

Teherán értelmezése szerint a tűzszünet Libanonra és Jemenre is kiterjed, nem csupán Irán területére.

Eddig mindössze két hajó szabadult ki az öbölből, mióta Amerika és Irán tűzszünetet kötött.

