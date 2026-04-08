Borult a terv, J.D. Vance sietve távozott Magyarországról

A tervekkel ellentétben mégsem marad még egy napot hazánkban J.D. Vance amerikai alelnök, aki máris elhagyta Budapestet, miután ismét felerősödtek a közel-keleti feszültségek annak nyomán, hogy Izrael támadást indított Libanon ellen, a csapást pedig Irán az alig egy napja bejelentett tűzszüneti megállapodás felrúgásaként értékelte.

Délután még arról érkeztek hírek, hogy egy nappal tovább marad az amerikai alelnök Magyarországon, akinek meghosszabbított budapesti látogatása miatt szerdán és csütörtökön jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban.

Az esti órákban azonban gyorsan változott a helyzet, miután veszélybe került a kedd este bejelentett iráni tűzszünet. Vance szerint egy félreértés vezethetett oda, hogy Irán a tűzszüneti megállapodás felrúgásaként értelmezte Izrael támadását Libanon ellen. Ezt követően Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője elárulta, hogy Vance vezeti majd az USA küldöttségét az Iránnal folytatott béketárgyalásokon Pakisztánban, amely a tervek szerint pénteken kezdődik meg Iszlámábádban,

vélhetően ennek tudható be az amerikai alelnök korai távozása is Budapestről.

Az alábbi, X-en közzétett videón az látható, hogy az amerikai elnök távozik Budapestről.

NOW: VP JD Vance is boarding Air Force Two in Hungary en route back to the United StatesVance is scheduled to fly BACK overseas in just days to lead the US delegation for peace talks with IRAN in PakistanJD's the man for the job.Have a safe flight, Mr. Vice President. pic.twitter.com/bwt9uNvKzM https://t.co/bwt9uNvKzM — Nick Sortor (@nicksortor) April 8, 2026

A Flightradar szerint pedig Vance gépe már el is hagyta a magyar légteret, jelenleg pedig már Németország fölött jár:

