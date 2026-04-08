Brutális monstrumot szerezhet be az amerikai hadsereg: 80 kilométerről is hajszálpontos

A március 24. és 26. között kiállított Sigma egy 10x10-es kerékképletű Oshkosh alvázra épül.

A fegyverrendszer akár 80 kilométeres hatótávolságú precíziós tűzcsapás leadására is képes.

Ez a képesség jelentősen megnöveli a tüzérségi mélységet. Emellett a "lőj és fuss" taktikával nagymértékben javítja a fegyverzet túlélőképességét az ellenséges ütegelhárító tűzzel szemben. Az eszközöket az amerikai hadsereg hazai gyártási követelményeinek megfelelően a dél-karolinai Charlestonban készítik.

A rendszer nem vadonatúj fejlesztés, hiszen Izraelben Roem néven már hadrendben áll. Az első éleslövészetet 2024 júniusában hajtották végre vele, a kezdeti szállításokat pedig 2025 decemberében fejezték be. Az amerikai hadsereg szempontjából éppen ez a fegyverrendszer fő vonzereje: egy olyan érett és bevált eszközről van szó, amelyet hosszadalmas fejlesztési szakasz nélkül lehet rendszeresíteni.

Az SPH-M program az Extended Range Cannon Artillery (ERCA) program 2024. áprilisi törlése nyomán indult el. Az ERCA célja eredetileg az volt, hogy a tüzérségi hatótávolságot 30-ról 70 kilométerre növelje. Ez a kísérlet azonban a lövegcsövek gyors kopása és a felmerülő fenntarthatósági problémák miatt végül kudarcot vallott. Az amerikai hadsereg önjáró tarackjainak fejlesztési története egyébként sem szűkölködik a félbehagyott programokban. A 2002-ben leállított Crusader, valamint a 2009-ben, a Future Combat Systems keretében megszüntetett NLOS-C (Non-Line-of-Sight Cannon) program szintén nem jutott el a rendszeresítésig.

A tervek szerint az amerikai hadsereg 2026 júliusában kívánja odaítélni a szerződést. Ezt megelőzően, az év első felében zajlanak majd le az információkérési eljárások, a prototípus-pályázatok, valamint az értékelési szakaszok.

