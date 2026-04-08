Budapesten szólalt meg a háború lezárásáról a "türelmetlen" Trump jobbkeze: ezen múlhat a béke?

Donald Trump "türelmetlen" az iráni háború lezárását illetően, és "jóhiszemű" tárgyalásokra utasította csapatát - jelentette ki J. D. Vance szerdán a Mathias Corvinus Collegium (MCC) budapesti képzési központjában rendezett pódiumbeszélgetésen. Az amerikai alelnök "törékenynek" nevezte az Iránnal kötött kéthetes tűzszünetet.

Iráni sajtóhírek szerint pénteken J. D. Vance fog tárgyalni a pakisztáni Iszlámábádban az iráni háború lezárásáról Mohammad Báger Gálibáf iráni házelnökkel.

Az amerikai alelnök szerdán elmondta, Trump egyértelmű utasítást adott neki és a tárgyalódelegációnak, amelynek Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott is tagja.

[Trump] türelmetlen. Alig várja, hogy előrelépés történjen. Arra kért minket, hogy jóhiszeműen tárgyaljunk, és szerintem, ha ők is jóhiszeműen tárgyalnak, akkor sikerül megállapodásra jutnunk. De ez egy nagy "ha", és végső soron az irániakon múlik, hogyan tárgyalnak. Remélem, hogy helyes döntést hoznak

- fejtette ki Vance.

