Előkerült a volt orosz elnök: egyértelműen kijelentette, ki nyert az iráni háborúban

Amerikai idő szerint április 7-én a késő esti órákban váratlanul kéthetes tűzszünetről egyezett meg egymással az Egyesült Államok és Irán vezetése. Bár még sok részlet nem tisztázott, az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke szerint világos, hogy ki nyerte a legnagyobbat ezzel a megállapodással:

Maga az a tény, hogy Trump beleegyezett a 10 pontos terv megvitatásába, siker az irániak számára. A kérdés az, hogy Washington beleegyezik-e: elvégre magában foglalja az Iránnak okozott károk megtérítését, az atomprogram folytatását és Teherán ellenőrzését a Hormuzi-szoros felett

– mondta el.

A döntés Washington és Teherán között Pakisztán közvetítésével született meg, a legfontosabb feltétel a Hormuzi-szoros azonnali megnyitása volt. Az iszlamista rezsimnek az volt a követelése, hogy a háború által okozott károk helyrehozása érdekében vámokat szedjen a kulcsfontosságú szorosban áthaladó hajóktól. Sok részlet még mindig ismeretlen, pénteken megindulhatnak a közvetlen tárgyalások a felek között, ezeken pedig eldőlhet, hogy hosszabb távon miként alakul a térség jövője.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images