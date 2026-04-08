Ez mindenkit meglepett: váratlan győzelmet hirdetett az ország a háborúban, pedig hivatalosan be sem lépett

Győzelmet hirdetett a közel-keleti háborúban Anvár Gargas, az Egyesült Arab Emírségek elnökének tanácsadója:

Az Egyesült Arab Emírségek győzedelmeskedett egy olyan háborúban, amelyet őszintén el akartunk kerülni, és diadalmaskodtunk egy epikus nemzetvédelemmel, amely megvédte szuverenitását és méltóságát, valamint megvédte eredményeinket az alattomos agresszióval szemben

– írta a közösségi médiás bejegyzésében.

Hozzátette, hogy országa megerősödött, sokkal nagyobb befolyással bír a jövő alakítására, az ellenálló képesség pedig megerősítette a kitartást.

انتصرت الإمارات في حربٍ سعينا بصدق لتجنّبها، وانتصرنا بدفاعٍ وطني ملحمي، صان السيادة والكرامة وحمى المنجزات في وجه عدوان غاشم. ونتجه اليوم لإدارة مشهدٍ إقليمي معقّد برصيدٍ أكبر، ومعرفةٍ أدق، وقدرةٍ أرسخ على التأثير وصياغة المستقبل.قوتنا وصلابتنا وثباتنا عزّزت نموذج الإمارات… — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 8, 2026

A kijelentés annak fényében furcsának hat, hogy az Emírségek tulajdonképpen nem lépett be a háborúba. Amikor február 28-án az Egyesült Államok és Izrael csapásokat mért Iránra – többek között a legfőbb vezetőt, Ali Hámeneit is megölve –, az iszlamista rezsim szinte már az első válaszcsapástól kezdve drónokkal és rakétákkal támadta a Perzsa-öböl semleges országait. A támadások a későbbiekben is megmaradtak, Teherán azzal indokolta a folyamatos az akcióit, hogy szerinte ezek az országok az amerikai érdekeket szolgálják ki. A súlyos incidensek – visszatérően hoteleket, lakóépületeket, vagy a kritikus infrastruktúrát érte támadás – miatt felmerült, hogy Abu-Dzabi a hivatalos beavatkozás mellett dönt, és visszalő Iránra, de erre végül nem került sor. A konfliktus során több súlyos kárt is elszenvedett az ország, de hivatalosan semleges maradt.

A jelentéssel az ország csatlakozik az Egyesült Államokhoz és Iránhoz, mivel eddig mindegyik fél saját magát hozta ki győztesként, bár ők részt vettek a támadásokban is.

