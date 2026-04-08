  • Megjelenítés
Ez mindenkit meglepett: váratlan győzelmet hirdetett az ország a háborúban, pedig hivatalosan be sem lépett
Globál

Portfolio
Egészen furcsa győzelmi jelentést hozott a Perzsa-öböl egyik legerősebb hatalma, miközben a kijelentést csupa kérdések övezik – közölte az RBK.

Győzelmet hirdetett a közel-keleti háborúban Anvár Gargas, az Egyesült Arab Emírségek elnökének tanácsadója:

Az Egyesült Arab Emírségek győzedelmeskedett egy olyan háborúban, amelyet őszintén el akartunk kerülni, és diadalmaskodtunk egy epikus nemzetvédelemmel, amely megvédte szuverenitását és méltóságát, valamint megvédte eredményeinket az alattomos agresszióval szemben

– írta a közösségi médiás bejegyzésében.

Hozzátette, hogy országa megerősödött, sokkal nagyobb befolyással bír a jövő alakítására, az ellenálló képesség pedig megerősítette a kitartást.

Még több Globál

A kijelentés annak fényében furcsának hat, hogy az Emírségek tulajdonképpen nem lépett be a háborúba. Amikor február 28-án az Egyesült Államok és Izrael csapásokat mért Iránra – többek között a legfőbb vezetőt, Ali Hámeneit is megölve –, az iszlamista rezsim szinte már az első válaszcsapástól kezdve drónokkal és rakétákkal támadta a Perzsa-öböl semleges országait. A támadások a későbbiekben is megmaradtak, Teherán azzal indokolta a folyamatos az akcióit, hogy szerinte ezek az országok az amerikai érdekeket szolgálják ki. A súlyos incidensek – visszatérően hoteleket, lakóépületeket, vagy a kritikus infrastruktúrát érte támadás – miatt felmerült, hogy Abu-Dzabi a hivatalos beavatkozás mellett dönt, és visszalő Iránra, de erre végül nem került sor. A konfliktus során több súlyos kárt is elszenvedett az ország, de hivatalosan semleges maradt.

A jelentéssel az ország csatlakozik az Egyesült Államokhoz és Iránhoz, mivel eddig mindegyik fél saját magát hozta ki győztesként, bár ők részt vettek a támadásokban is.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Christopher Pike/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Holdblog

PR cikk

Konferencia ajánló

2026. április 9.

2026. április 23.

2026. május 5.

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility