Ezrével mennek a világ másik feléről harcolni Ukrajnába, ez mutatja Moszkva egyre gyengébb helyzetét

A 2026 februárjában közzétett jelentés szerint 2023 januárja és 2025 szeptembere között Oroszország több mint 1400 afrikai harcost toborzott az ukrajnai háborúba. Közülük mintegy 335-en voltak kameruniak. A kutatócsoport becslése alapján az afrikai toborzottak közül több mint háromszázan vesztették életüket. Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter szerint az újoncokat tanulási lehetőségekkel, munkával és magas fizetéssel csábítják, majd egyenesen a harcoló alakulatokhoz irányítják őket. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy

összesen 36 afrikai országból érkeznek harcosok Oroszországba.

A zsoldosok iránti növekvő igény mögött az áll, hogy Oroszország gyorsabban veszíti el a katonáit, mint ahogy pótolni tudná őket. Több jelentés szerint az orosz veszteségpótlási képesség 2026 januárja óta deficitbe fordult, miközben 2024 és 2025 nagy részében még nagyjából egyensúlyban volt. Az afrikai toborzás azt is jelzi, hogy

a Kreml a háború negyedik évében is igyekszik elkerülni egy újabb tömeges mozgósítást.

Egy ilyen lépés ugyanis rendkívül népszerűtlen lenne az orosz társadalomban. Vlagyimir Putyin elnök az invázió kezdetén még azt hangsúlyozta, hogy a hadműveleteket kizárólag hivatásos erők hajtják végre. Ekkor még határozottan állította, hogy sorkatonákat nem vetnek be, és nem lesz szükség a tartalékosok behívására sem.

Ez a retorika azonban gyorsan megváltozott. Alig három nappal a behívások kizárásáról szóló nyilatkozata után, 2022. március 11-én Putyin az Orosz Biztonsági Tanács ülésén már nyilvánosan támogatta a külföldi önkéntesek bevonását. Különösen a szíriai harcosok frontra küldését szorgalmazta. Mivel az orosz jog formálisan tiltja a zsoldostevékenységet, Moszkva inkább az "önkéntes" kifejezést használja. Ez a tágabb kategória magában foglalja az irreguláris harcosokat és a külföldi toborzottakat egyaránt.

2026-ra Oroszország háborús erőfeszítései nagymértékben éppen azokra az erőforrásokra támaszkodnak, amelyekre Putyin szerint eredetileg nem lett volna szükség. Ide tartozik a rejtett toborzás, a külföldi zsoldosok bevetése, a félkatonai magánalakulatok és a börtönökből verbuvált harcosok alkalmazása. Emellett

Moszkva egyre inkább ráutalódik a Nepáltól Kamerunig terjedő, rögtönzött utánpótlási forrásokra is.

