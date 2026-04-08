Felvételek bizonyítják: kilőtte Ukrajna az RBS 15-öst
Az ukrán haditengerészet valószínűleg első alkalommal vetett be éles harchelyzetben svéd gyártmányú, RBS 15 típusú hajóelhárító rakétát. A célpont a Fekete-tengeren található, orosz ellenőrzés alatt álló Szivas tengeri platform volt - írta az Army Recognition.

Az ukrán haditengerészet 2026. április 6-án hozott nyilvánosságra egy felvételt a csapásmérésről. Ezen az látható, ahogy egy teherautóra szerelt partvédelmi indítóállásból kilövik a rakétát a Fekete-tenger északi részén található célpont felé. A videón szereplő időbélyegző szerint az akció valójában már 2026. március 12-én lezajlott, így a közzétételt szándékosan késleltették.

A Saab által fejlesztett RBS 15-ös rendszert Svédország még 2022-ben ajánlotta fel egy katonai segélycsomag részeként.

A fegyver harci alkalmazását azonban egészen idáig nem sikerült vizuálisan igazolni. A most megjelent videó tehát a rakétatípus első bizonyított ukrajnai bevetését jelentheti.

A célpont kiválasztása logikus lépés volt, mivel Oroszország ezeket a tengeri platformokat felderítésre és kommunikációs átjátszóállomásként használja. A sikeres találat egyúttal azt is jelzi, hogy Ukrajna hajóelhárító arzenálja már nem korlátozódik a korábbi bevetésekből ismert R–360 Neptun rendszerre. A kijevi erők egyértelműen képesek precíziós csapásokat mérni a tengeri infrastrukturális célpontokra is.

A felvételen látható indítóállás tökéletesen megfelel az RBS 15 ismert partvédelmi konfigurációjának. A teherautó alvázára két téglalap alakú szállító-indító konténert szereltek, amelyek a rakétaindításokhoz szükséges emelkedési szögben állnak. A jármű kialakítása – beleértve a fülke és a műszertér elhelyezkedését – a svéd tervezésű mobil partvédelmi rendszerek jellegzetességeit hordozza magán.

Címlapkép forrása: Marcusroos via Getty Images

PR cikk

