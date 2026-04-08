NAP
ÓRA
PERC
  • Megjelenítés
Folytatódtak a harcok Libanonban
Globál

Portfolio
Izrael a Hezbollahhal zajló konfliktus eddigi legsúlyosabb csapássorozatát hajtotta végre Libanonban. Eközben az Iránnal szövetséges milícia az amerikai–iráni tűzszünet értelmében felfüggesztette a támadásait. Az izraeli kormány azonban közölte, hogy a megállapodás nem vonatkozik a libanoni hadszíntérre.

Az izraeli hadsereg összehangolt légicsapásai több mint száz Hezbollah-parancsnoki központot és egyéb katonai célpontot értek Bejrútban, a Bekaa-völgyben és Dél-Libanonban. A libanoni egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a támadásokban 112-en vesztették életüket, és 837-en megsebesültek. Bejrútot egymást követő robbanások rázták meg. A mentők nem győzték elszállítani a sérülteket, így a Reuters tudósítói szerint motorosok is segédkeztek a kórházba szállításban. A libanoni orvosi kamara elnöke arra kérte az orvosokat, hogy szakterülettől függetlenül jelentkezzenek a legközelebbi kórházban, és nyújtsanak segítséget.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök az éjszaka folyamán egyértelművé tette, hogy a hat hete tartó amerikai–izraeli–iráni konfliktust felfüggesztő tűzszünet

nem terjed ki Libanonra.

Ez élesen ellentmond a tűzszüneti tárgyalások egyik közvetítője, Sehbáz Sarif pakisztáni miniszterelnök korábbi nyilatkozatának. Ő ugyanis azt közölte, hogy a megállapodás Libanont is magában foglalja.

Még több Globál

A szervezethez közel álló libanoni források szerint a Hezbollah szerdán leállította az izraeli célpontok elleni támadásait. Ibrahim al-Muszávi, a Hezbollah parlamenti képviselője elmondta, hogy a szervezetet arról tájékoztatták: a tűzszünet rájuk is vonatkozik.

A szerdai csapások többsége lakott területeket ért. Az izraeli hadsereg Dél-Bejrút és Dél-Libanon egyes részein előzetes evakuálási felszólítást adott ki. Bejrút központjában viszont nem történt ilyen, annak ellenére, hogy ott is mértek csapásokat. Az izraeli katonai szóvivő közölte, hogy a

Hezbollah a hagyományos síita fellegvárának számító Dahíje negyedből vegyes vallású városrészekbe költöztette a létesítményeit.

Hozzátette, hogy az izraeli hadsereg bárhol fel fogja venni ellenük a harcot.

Izrael március 2. óta tartó légi és szárazföldi hadműveleteiben több mint 1500 ember vesztette életét Libanonban, köztük több mint 130 gyermek. Az izraeli evakuálási parancsok az ország területének mintegy 15 százalékát érintik. A libanoni hatóságok szerint már több mint 1,2 millió ember kényszerült elhagyni az otthonát. Izrael emellett bejelentette, hogy a Litáni folyóig terjedő dél-libanoni területet biztonsági övezetként kívánja megszállni.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Houssam Shbaro/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

Holdblog

BB Tengely: Háztartások fogyasztása

A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure

PR cikk

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

