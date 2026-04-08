Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán

Az Irán-barát Kataeb Hezbollah szervezet Irakban szabadon engedte Shelly Kittleson amerikai újságírónőt, akit március végén raboltak el - derült ki szerdán a szervezet közleményéből és az Egyesült Államok tájékoztatásából.

Úgy döntöttünk, hogy szabadon engedjük az amerikai vádlottat, Shelly Kittlesont, azzal a feltétellel, hogy azonnal elhagyja az országot

- számolt be egy rövid közleményben Abu Mudzsahid al-Aszaf, az Irán által támogatott csoport biztonsági vezetője.

Az elhurcolt újságíró amerikai állampolgár, aki egy olasz hírügynökségnek, illetve több internetes hírportálnak dolgozott szabadúszóként. A nőt a Bagdad központjában található Palestine szálloda közelében rabolták el.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter az X közösségi oldalon megerősítette a hírt:

Fellélegeztünk, hogy ez az amerikai nő most már szabad, és azon dolgozunk, hogy biztonságban elhagyhassa Irakot.

Hozzátette, hogy Shelly Kittlesont a Kataeb Hezbollah csoport rabolta el, amely szerepel az Egyesült Államok terroristákat nyilvántartó feketelistáján. Az amerikai külügyminisztérium korábban nem hozta nyilvánosságra az újságíró nevét, de a sajtószabadságot védő szervezetek és az egyik orgánum, amelynek dolgozott, azonosította őt.

(MTI)