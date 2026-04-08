Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán

Irakban szabadon engedték az elrabolt amerikai újságírót
Az Irán-barát Kataeb Hezbollah szervezet Irakban szabadon engedte Shelly Kittleson amerikai újságírónőt, akit március végén raboltak el - derült ki szerdán a szervezet közleményéből és az Egyesült Államok tájékoztatásából.
Úgy döntöttünk, hogy szabadon engedjük az amerikai vádlottat, Shelly Kittlesont, azzal a feltétellel, hogy azonnal elhagyja az országot
- számolt be egy rövid közleményben Abu Mudzsahid al-Aszaf, az Irán által támogatott csoport biztonsági vezetője.
Az elhurcolt újságíró amerikai állampolgár, aki egy olasz hírügynökségnek, illetve több internetes hírportálnak dolgozott szabadúszóként. A nőt a Bagdad központjában található Palestine szálloda közelében rabolták el.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter az X közösségi oldalon megerősítette a hírt:
Fellélegeztünk, hogy ez az amerikai nő most már szabad, és azon dolgozunk, hogy biztonságban elhagyhassa Irakot.
Hozzátette, hogy Shelly Kittlesont a Kataeb Hezbollah csoport rabolta el, amely szerepel az Egyesült Államok terroristákat nyilvántartó feketelistáján. Az amerikai külügyminisztérium korábban nem hozta nyilvánosságra az újságíró nevét, de a sajtószabadságot védő szervezetek és az egyik orgánum, amelynek dolgozott, azonosította őt.
(MTI)
Amerikai vereségről beszél az iráni állami tévé
Iranian state TV announced a ceasefire with the US, framing it as a victory as crowds gathered in Tehran. In the broadcast, it said Washington had accepted demands including non-aggression, sanctions relief and a US troop withdrawal from the region. pic.twitter.com/wQFC71epNA https://t.co/wQFC71epNA— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) April 8, 2026
Jóllehet Donald Trump "teljes győzelmet" hirdetett Irán felett, ugyanezt megtette Teherán is. Az állami tévében amerikai vereségről tudósítottak, miközben ünneplések törtek ki Irán-szerte.
Tehran erupted in celebration today as a two‑week pause in the war was announced. This is the first break in the US‑Israeli attacks on the country since 28 February. LIVE updates: https://t.co/gEOqW6KPwG pic.twitter.com/encJDqgVrd https://t.co/gEOqW6KPwG— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 8, 2026
(Al-Dzsazíra)
Amerika "csak úgy lógni fog", hogy minden flottul menjen – Elmondta Trump, mi lesz a Hormuzi-szorossal, miután győzelmet hirdetett
Miután Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet jelentett be Amerika és Irán között, azt is közölte, hogy az Egyesült Államok segítséget nyújt a Hormuzi-szoros hajóforgalmának újraindításához - írja a Reuters.
Itt a fordulat, beszakadt az olajár!
Meredek eséssel reagált az olajpiac arra, hogy Irán a tűzszünet idejére biztosítja a Hormuzi-szoroson való áthaladást, így elhárult a globális ellátási sokk legsúlyosabb forgatókönyve. Bár a Brent és a WTI ára is 100 dollár alá zuhant, az elemzők szerint a piac továbbra is feszes, és a következő hetek kulcsfontosságúak lesznek abban, hogy tartós enyhülés vagy újabb árrobbanás jön.
Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!
Az utolsó pillanatban jött a fordulat az iráni konfliktusban, Donald Trump két hétre felfüggesztette a tervezett amerikai támadásokat, miután körvonalazódott egy megállapodás a Hormuzi-szoros megnyitásáról. A lépés azonnali piaci reakciót váltott ki, az olajárak meredeken estek, miközben az ázsiai részvénypiacokon nagy rali bontakozott ki. A hangulat javulása ellenére a befektetők továbbra is árazzák a kockázatokat, az arany és az állampapírok iránti kereslet is nőtt, ami azt jelzi, hogy a piac egyszerre árazza a feszültség enyhülését és a bizonytalanság fennmaradását. A felek közben már tárgyalásra készülnek, de továbbra is kérdés, hogy a törékeny fegyverszünetből valódi béke lesz-e.
Itt van Trump bejelentése: tűzszünet jön Iránban – Másfél órával a brutális ultimátum lejárta előtt jött a fordulat
Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet kötött Iránnal, másfél órával azelőtt, hogy lejárt volna a Teheránnak szabott ultimátum a Hormuzi-szoros megnyitására - írja a Reuters. Az alku Pakisztán közvetítésével jött létre, és csatlakozott hozzá Izrael is, noha Libanonra nem terjed ki. A hat hete tartó háború eddig több mint 5 ezer halálos áldozatot követelt.
