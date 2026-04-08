  • Megjelenítés
Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán
Globál

Portfolio
Kedd hajnalban érkezett Donald Trump amerikai elnök bejelentése, hogy kéthetes tűzszünet született Iránnal, pénteken pedig tárgyalások indulnak a felek között Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban. Az Egyesült Államok erre az időszakra felfüggeszti a bombatámadásokat az iszlám köztársaság ellen, és Irán megnyitja a Hormuzi-szorost. Az iráni külügyminiszter közölte: a vízi útvonalon való biztonságos átkelésre úgy van lehetőség, ha az érintettek koordinálnak az iráni haderővel. Izrael bejelentette, támogatják a tűzszünetet Washington és Teherán között, a fegyvernyugvás viszont nem terjed ki Libanonra. Trump azelőtt egy órával jelentette be a tűzszünetet, hogy lejárt volna az a 10 napos ultimátuma, miszerint "egy teljes civilizáció elpusztulásával" fenyegetett. Cikkünk folyamatosan frissül.
Megosztás

Irakban szabadon engedték az elrabolt amerikai újságírót

Az Irán-barát Kataeb Hezbollah szervezet Irakban szabadon engedte Shelly Kittleson amerikai újságírónőt, akit március végén raboltak el - derült ki szerdán a szervezet közleményéből és az Egyesült Államok tájékoztatásából.

Úgy döntöttünk, hogy szabadon engedjük az amerikai vádlottat, Shelly Kittlesont, azzal a feltétellel, hogy azonnal elhagyja az országot

- számolt be egy rövid közleményben Abu Mudzsahid al-Aszaf, az Irán által támogatott csoport biztonsági vezetője.

Az elhurcolt újságíró amerikai állampolgár, aki egy olasz hírügynökségnek, illetve több internetes hírportálnak dolgozott szabadúszóként. A nőt a Bagdad központjában található Palestine szálloda közelében rabolták el.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter az X közösségi oldalon megerősítette a hírt:

Fellélegeztünk, hogy ez az amerikai nő most már szabad, és azon dolgozunk, hogy biztonságban elhagyhassa Irakot.

Hozzátette, hogy Shelly Kittlesont a Kataeb Hezbollah csoport rabolta el, amely szerepel az Egyesült Államok terroristákat nyilvántartó feketelistáján. Az amerikai külügyminisztérium korábban nem hozta nyilvánosságra az újságíró nevét, de a sajtószabadságot védő szervezetek és az egyik orgánum, amelynek dolgozott, azonosította őt.

(MTI)

Megosztás

Amerikai vereségről beszél az iráni állami tévé

Jóllehet Donald Trump "teljes győzelmet" hirdetett Irán felett, ugyanezt megtette Teherán is. Az állami tévében amerikai vereségről tudósítottak, miközben ünneplések törtek ki Irán-szerte.

(Al-Dzsazíra)

Megosztás

Amerika "csak úgy lógni fog", hogy minden flottul menjen – Elmondta Trump, mi lesz a Hormuzi-szorossal, miután győzelmet hirdetett

Miután Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet jelentett be Amerika és Irán között, azt is közölte, hogy az Egyesült Államok segítséget nyújt a Hormuzi-szoros hajóforgalmának újraindításához - írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Amerika
Megosztás

Itt a fordulat, beszakadt az olajár!

Meredek eséssel reagált az olajpiac arra, hogy Irán a tűzszünet idejére biztosítja a Hormuzi-szoroson való áthaladást, így elhárult a globális ellátási sokk legsúlyosabb forgatókönyve. Bár a Brent és a WTI ára is 100 dollár alá zuhant, az elemzők szerint a piac továbbra is feszes, és a következő hetek kulcsfontosságúak lesznek abban, hogy tartós enyhülés vagy újabb árrobbanás jön. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!

Az utolsó pillanatban jött a fordulat az iráni konfliktusban, Donald Trump két hétre felfüggesztette a tervezett amerikai támadásokat, miután körvonalazódott egy megállapodás a Hormuzi-szoros megnyitásáról. A lépés azonnali piaci reakciót váltott ki, az olajárak meredeken estek, miközben az ázsiai részvénypiacokon nagy rali bontakozott ki. A hangulat javulása ellenére a befektetők továbbra is árazzák a kockázatokat, az arany és az állampapírok iránti kereslet is nőtt, ami azt jelzi, hogy a piac egyszerre árazza a feszültség enyhülését és a bizonytalanság fennmaradását. A felek közben már tárgyalásra készülnek, de továbbra is kérdés, hogy a törékeny fegyverszünetből valódi béke lesz-e. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Itt van Trump bejelentése: tűzszünet jön Iránban – Másfél órával a brutális ultimátum lejárta előtt jött a fordulat

Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet kötött Iránnal, másfél órával azelőtt, hogy lejárt volna a Teheránnak szabott ultimátum a Hormuzi-szoros megnyitására - írja a Reuters. Az alku Pakisztán közvetítésével jött létre, és csatlakozott hozzá Izrael is, noha Libanonra nem terjed ki. A hat hete tartó háború eddig több mint 5 ezer halálos áldozatot követelt.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Tegnapi tudósításunk

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility