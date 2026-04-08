Forró a helyzet: Izrael masszív támadásba kezdett, Irán megtorlócsapást helyezett kilátásba
Globál

Portfolio
Izrael nagyon intenzíven támadja ma Libanont; az Al-Dzsazírának azt mondta egy iráni tisztviselő, hogy folytatni fogják a támadásokat Izrael ellen, mert a tűzszünet rájuk is érvényes kellene, hogy legyen.

A tűzszünet az egész régióra kiterjed. Izrael arról ismert, hogy megszegi az ígéreteit és csak fegyverrel lehet elrettenteni”

– mondta egy meg nem nevezett iráni vezető az Al-Dzsazírának.

Azt ígérte:

Irán meg fogja büntetni Izraelt, amiért megsértette a tűzszünetet és „bűncselekményeket követ el” Libanon területén.

Még több Globál

Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán

Szabotázsakció Belgorodban, leállt Oroszország egyik legfontosabb üzeme – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Súlyos csapás érte Oroszországot a Kercsi-szorosban: veszélyben a Krím utánpótlása

A lap idézi a Farsz hírügynökséget is, melynek egy másik iráni katonai vezető azt mondta, hogy „választ készít elő” Irán Izraellel szemben a tűzszünet megsértése miatt.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök már reggel bejelentette, hogy értelmezésük szerint a tűzszünet Libanonra nem vonatkozik, így kiterjesztik a Hezbollah elleni katonai műveleteket.

Kapcsolódó cikkünk

Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán

Címlapkép forrása: Saeed Qaq/NurPhoto via Getty Images

Ez is érdekelhet
Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!
Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán
Megindultak a rakéták a rettegett diktatúrából, rendkívüli ülést kellett összehívni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility