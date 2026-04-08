  • Megjelenítés
Franciaországban új szükségállapoti kategóriát vezetnek be, már a fiatalokat is listáznák egy esetleges mozgósításhoz
Globál

Portfolio
A francia kormány a haderőfejlesztési törvény módosításával 2030-ig 36 milliárd euróval növelné a védelmi kiadásokat. Egyúttal egy új szükségállapoti kategóriát, az úgynevezett „nemzetbiztonsági riasztási állapotot” is létrehoznák, amely békeidőben is lehetővé tenné a fegyveres erők hazai bevetését és a polgári szektor mozgósítását – tudósított a Le Monde.

A Sébastien Lecornu vezette kormány szerdán, április 8-án terjesztette a minisztertanács elé a haderőfejlesztési törvény aktualizálását. A tervezet kettős célt szolgál:

  • Egyrészt jóváhagyná a védelmi költségvetés 36 milliárd eurós emelését 2030-ig, a 2024–2030-as időszakra már betervezett 413 milliárd eurón felül.
  • Másrészt egy olyan új jogi keretet teremtene, amely a gyakorlatban a hagyományos békeidős működés végét jelenti.

A költségvetési emelés nagy része várhatóan nem ütközik majd parlamenti ellenállásba, bár a finanszírozás kérdése egyelőre nyitott. A tervezett összegből 3,5 milliárd eurót a februárban elfogadott költségvetési törvényben már rögzítettek. A fennmaradó, évi 6-9 milliárd eurós "lépcsők" finanszírozásáról azonban az éves költségvetési viták során kell majd dönteni.

A törvény mintegy harminc cikkelyt tartalmazó normatív részét a kormány július 14-ig kívánja elfogadtatni.

Az új „nemzetbiztonsági riasztási állapot” az eddigi szükségállapottól, ostromállapottól és riadóállapottól teljesen elkülönülő kategória lenne. Ezt minisztertanácsi rendelettel lehetne bevezetni. Lehetővé tenné a fegyveres erők gyors belföldi átcsoportosítását, valamint kiterjedt rekvirálásokat tenne lehetővé nemcsak a hadiiparban, hanem a teljes polgári és egészségügyi logisztikai láncban is. A rendszer egyik fő célja, hogy Franciaország képes legyen logisztikai hátországként működni egy esetleges kelet-európai NATO-beavatkozás során, ami magában foglalja a szövetséges, például az amerikai erők fogadását is.

Még több Globál

A törvénymódosítás a drónelhárítás területén is jelentős újításokat hoz. Mivel illetéktelen drónhasználat esetén a rendőrségi beavatkozás sokszor csak késve történik meg, a jövőben mintegy 1500 kiemelt létesítménynél a magánbiztonsági cégek munkatársai is jogosultak lennének drónelhárító eszközök használatára. Ehhez külön engedélyre és megfelelő képzésre lenne szükségük. A tervezet emellett lazítana a közbeszerzési és a környezetvédelmi szabályokon is, hogy a sürgősségi infrastrukturális beruházások, mint például a francia-guyanai kourou-i űrközpont bővítése, gyorsabban megvalósulhassanak.

A tervezet a biológiai fenyegetésekre való felkészülést is érinti. Ennek értelmében bizonyos ellenszerek gyártását és elosztását a jövőben nem kizárólag gyógyszerészeti intézmények végezhetnék. Szerepelnek még benne az orosz árnyékflottával kapcsolatos büntetőjogi szigorítások és új hírszerzési rendelkezések is. Szintén komoly vitát válthat ki a "Defense+" nevű alkalmazás bevezetése. Ez a 16–25 évesek kötelező honvédelmi és állampolgársági napjához kapcsolódó applikáció nemcsak igazolást állít ki, hanem adatokat is gyűjt a fiatalokról, hogy ezzel is megkönnyítse a tartalékosok toborzását és egy esetleges mozgósítást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

PR cikk

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility