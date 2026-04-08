Hiába a tűzszünet, a globális üzemanyag-ellátás súlyosan sérült, kritikus a helyzet

A nyersolaj ára hordónként száz dollár alá esett azután, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette: kéthetes tűzszünetben állapodott meg Iránnal.
A megállapodás feltétele a Hormuzi-szoros azonnali és biztonságos megnyitása volt. A tengerszoroson normál esetben a globális olajkereskedelem nagyjából ötöde halad át.
Willie Walsh, az IATA vezérigazgatója egy szingapúri sajtótájékoztatón elmondta:
bár a nyersolaj árának csökkenésére számít, a kerozin ára várhatóan még egy ideig magas marad.
Ennek oka a finomítókat ért jelentős kár. Kifejtette továbbá, hogy a közel-keleti finomítói kapacitás a globális üzemanyag-ellátás kritikus eleme.
Ez nemcsak a kerozinra, hanem más finomított olajipari termékekre is igaz.
Az ázsiai légitársaságok a közel-keleti konfliktus hatására megduplázódott kerozinárak miatt már most is járatokat törölnek. Számos esetben extra üzemanyaggal indítják gépeiket a kiindulási repülőterekről, vagy köztes tankolási megállókat iktatnak be. A kialakult helyzet különösen az alacsonyabb jövedelmű, importfüggő piacokat sújtja, mint például Vietnamot, Mianmart és Pakisztánt. A nehézségeket fokozza, hogy Kína és Thaiföld felfüggesztette kerozinexportját, Dél-Korea pedig az előző évi szintre korlátozta a kivitelt.
Walsh szerint amennyiben a nyersolaj újra zavartalanul áramlik, Kína és Dél-Korea várhatóan újraindítja a finomított olajipari termékek exportját. A rendelkezésre álló finomítói kapacitás és a magas finomítói marzs ösztönzőleg hathat a kerozintermelés növelésére. Ennek ellenére az ellátás teljes helyreállítása még így is hosszabb időt vesz majd igénybe.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
A SmartMan Konferencia bizonyította: az Ipar 4.0 kulcstényező (x)
Ipari és szakmai résztvevőkkel zajlott le a SmartMan Konferencia.
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
