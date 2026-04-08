Hiába a tűzszünet, megint lövik a Közel-Kelet legerősebb olajállamát - Ezután most minden borulni fog?

Támadás érte nemrég Szaúd-Arábiát, az akciót valószínűleg Irán, vagy Iránhoz köthető csoportok kezdték, annak ellenére, hogy tűzszünet van érvényben most Amerika és Teherán közt.

A Reuters iparági forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a szaúdi Kelet-Nyugat kőolajvezetéket néhány órája dróntalálat érte. A károk felmérése jelenleg is folyamatban van, emellett a nap folyamán más létesítményeket is találat ért.

A kőolajvezeték kiemelt stratégiai jelentőséggel bír, jelenleg ugyanis

ez maradt az egyetlen működő exportútvonal a szaúdi nyersolaj számára, miután Irán lezárta a Hormuzi-szorost.

Nemrég az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest bejelentette: az éjjel megtámadták a szaúdi Janbu kikötőváros olajpiaci infrastruktúráját is. Janbu az említett Kelet-Nyugat kőolajvezeték vonalában húzódok - nem világos, a két incidens összefüggésben van-e egymással.

