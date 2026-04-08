  • Megjelenítés
Hiába a tűzszünet, megint lövik a Közel-Kelet legerősebb olajállamát - Ezután most minden borulni fog?
Globál

Portfolio
Támadás érte nemrég Szaúd-Arábiát, az akciót valószínűleg Irán, vagy Iránhoz köthető csoportok kezdték, annak ellenére, hogy tűzszünet van érvényben most Amerika és Teherán közt.

A Reuters iparági forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a szaúdi Kelet-Nyugat kőolajvezetéket néhány órája dróntalálat érte. A károk felmérése jelenleg is folyamatban van, emellett a nap folyamán más létesítményeket is találat ért.

A kőolajvezeték kiemelt stratégiai jelentőséggel bír, jelenleg ugyanis

ez maradt az egyetlen működő exportútvonal a szaúdi nyersolaj számára, miután Irán lezárta a Hormuzi-szorost.

Nemrég az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest bejelentette: az éjjel megtámadták a szaúdi Janbu kikötőváros olajpiaci infrastruktúráját is. Janbu az említett Kelet-Nyugat kőolajvezeték vonalában húzódok - nem világos, a két incidens összefüggésben van-e egymással.

Még több Globál

Kapcsolódó cikkünk

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Holdblog

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility