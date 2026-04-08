Az SZVR azt állítja, hogy az EU az orosz fenyegetésre hivatkozva már a saját atomfegyverek fejlesztését készíti elő. A lap szerint a kontinens már nem tartozik az amerikai nukleáris védőhálója alá, ezért időt akarnak nyerni, ameddig a saját képességeket kifejlesztik. Az orosz külföldi hírszerzés részleteket is megnevezett:

a páneurópai nukleáris elrettentési doktrína átfogalmazásával létrehoznak egy francia-brit tengelyt.

Jelenleg ez a két európai ország rendelkezik nukleáris fegyverekkel, a többi hatalom pénzügyi és infrastrukturális hozzájárulást adnak a tervhez.

Az SZVR szerint több ország (például Németország, Olaszország, Spanyolország, Belgium is), már rendelkezik a szükséges polgári és katonai potenciállal, valamint az atomerőművekből származó fűtőelemekkel. Példának a németeket hozták fel, akik szerintük egy hónap alatt képesek lennének beszerezni a fegyverminőségű plutóniumot és egy héten belül pedig urán egye atombomba előállításához.

Fontos megjegyezni, hogy

az orosz külföldi hírszerzés „jelentéseit” Moszkva visszatérően dezinformációs kampányokhoz használja fel.

Ennek célja, hogy az ellenségről olyan megalapozatlan állításokat terjesszen el, amellyel később a saját lépéseit tudja igazolni.

