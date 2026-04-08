Íme a tűzszüneti terv: erre bólintott rá Donald Trump, hogy leállítsa az Irán elleni támadásokat

Irán külügyminisztere, Abbász Aragcsi az Anadolu hírügynökség szerint jelezte, hogy
ha leállnak az Irán elleni támadások, nagy erejű fegyveres erőink is beszüntetik védelmi műveleteiket.
Mint közölte, a kéthetes időszakban – a technikai korlátokat figyelembe véve – biztosítható a Hormuzi-szoroson való biztonságos áthaladás az iráni haderővel való együttműködés révén.
Az irániak követeléseiben, amelyet látszólag az Egyesült Államok is megfelelő kiindulási pontnak tekint, megközelítőleg a következő állhat a teheráni nemzetbiztonsági tanács közleménye és az iráni Farsz hírügynökség alapján:
- Irán kötelezettséget vállal arra, hogy nem épít nukleáris fegyvereket,
- ugyanakkor az Egyesült Államoknak el kell ismernie Irán nukleáris dúsításhoz való jogát, majd egyeztetés indul a dúsítás szintjéről.
- A Hormuzi-szoroson való ellenőrzött, naponta korlátozott áthaladás egy biztonságos áthaladási jegyzőkönyv és Irán speciális szabályai alapján, összehangolva az iráni fegyveres erőkkel, ami Irán számára különleges gazdasági és geopolitikai előnyt biztosítana.
- A háború befejezése Irán és az "ellenállás tengelyéhez" tartozó minden szereplő [a libanoni Hezbollah, a jemeni húszik, stb. - a szerk.] ellen, valamint az Egyesült Államok lemond az agresszióról Irán és a vele szövetséges csoportok ellen.
- Engedély Irán számára kétoldalú és többoldalú békeszerződések tárgyalására a térség országaival.
-
Az amerikai csapatok kivonása a térség valamennyi bázisáról és állomáshelyéről,valamint az Irán elleni támadások tilalma a regionális bázisokról.
- Irán háborús kárainak megtérítése a vonatkozó becslések alapján, egy befektetési és pénzügyi alap létrehozása.
- Minden elsődleges és másodlagos amerikai szankció, valamint a Nemzetközi Atomügynökség kormányzótanácsa és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által hozott határozatok feloldása.
- A külföldön befagyasztott iráni pénzeszközök és vagyon felszabadítása.
- Végül mindezeknek a pontoknak a megerősítése egy kötelező erejű, ENSZ Biztonsági Tanács által szentesített határozattal.
A felek pénteken a pakisztáni Iszlámábádban kezdenek tárgyalni arról, hogy pontosan milyen feltételek mentén zárhatják le a háborút.
Izrael már közölte, hogy a kéthetes tűzszünet nem terjed ki Libanonra, és összességében egyáltalán nem valószínű, hogy az iráni tervezetet ebben a formában elfogadná az Egyesült Államok.
Veszik az aranyat, ugrik az ezüst
A tűzszüneti bejelentés után.
Kimondták a tudósok: egy súlyos félreértés tetézi a durva vízhiányt Magyarországon
Az ipari erdőkkel nem vagyunk beljebb.
Íme a tűzszüneti terv: erre bólintott rá Donald Trump, hogy leállítsa az Irán elleni támadásokat
Teherán tízpontos javaslatot tett le az asztalra.
Leghűségesebb szövetségesei is csúnyán kiakadtak Trump elképesztő fenyegetésén, amit saját maga talált ki
Támogatói is élesen bírálták az elnököt.
Brutális rali a koreai tőzsdén, kilőttek a chipgyártók
Meglepő számokat közölt a Samsung.
Hiába a tűzszünet, a globális üzemanyag-ellátás súlyosan sérült, kritikus a helyzet
A Hormuzi-szoros újranyitása után is hónapokig tarthat a rehabilitáció.
Amerika "csak úgy lógni fog", hogy minden flottul menjen – Elmondta Trump, mi lesz a Hormuzi-szorossal, miután győzelmet hirdetett
Washington segíteni fog a hajóforgalom újraindításában.
Belső ellenőrzés kiszervezése: tények és tévhitek
A belső ellenőrzés kiszervezése kapcsán a döntéshozók jellemzően ugyanazokkal a kérdésekkel találkoznak: "Megmarad-e a belső ellenőrzés kontrollja és in-house jellege?", "Mit jelent ez a
Magas költségvetési hiányok: visszatérhet-e a fiskális fegyelem Európában?
A válságok egymásra rakódó hatása után a magas költségvetési hiány sok országban már nem átmeneti jelenség, hanem tartós gazdaságpolitikai kihívás. Regős Gábor cikke azt járja körül
A zöld utópiákról
Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
BB Tengely: Háztartások fogyasztása
A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure
Csokinagyhatalmak
Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha
A húsvét számokban
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a HOLD Alapkezelő! The post A húsvét számokban appeared first on HOLDBLOG.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Ömlenek a külföldi alapanyagok: miből vásárol be Magyarország?
Import és az export: élelmiszeripari sikerek és kudarcok a keddi Checklistben.
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni
Portfolio Checklist Extra: mit posztoljunk és hogy találjunk ügyfelet 2026-ban?
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.