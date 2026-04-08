  • Megjelenítés
Íme a tűzszüneti terv: erre bólintott rá Donald Trump, hogy leállítsa az Irán elleni támadásokat
Globál

Portfolio
Miután szerda hajnalban kéthetes tűzszünet született az Egyesült Államok, Izrael és Irán között, az Al-Dzsazíra közölte, hogy mi szerepelhet Teherán tízpontos tűzszüneti javaslatában. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy a tervezet "alkalmas alapot nyújt a tárgyalásokhoz".

Irán külügyminisztere, Abbász Aragcsi az Anadolu hírügynökség szerint jelezte, hogy

ha leállnak az Irán elleni támadások, nagy erejű fegyveres erőink is beszüntetik védelmi műveleteiket.

Mint közölte, a kéthetes időszakban – a technikai korlátokat figyelembe véve – biztosítható a Hormuzi-szoroson való biztonságos áthaladás az iráni haderővel való együttműködés révén.

Az irániak követeléseiben, amelyet látszólag az Egyesült Államok is megfelelő kiindulási pontnak tekint, megközelítőleg a következő állhat a teheráni nemzetbiztonsági tanács közleménye és az iráni Farsz hírügynökség alapján:

Még több Globál

  • Irán kötelezettséget vállal arra, hogy nem épít nukleáris fegyvereket,
  • ugyanakkor az Egyesült Államoknak el kell ismernie Irán nukleáris dúsításhoz való jogát, majd egyeztetés indul a dúsítás szintjéről.
  • A Hormuzi-szoroson való ellenőrzött, naponta korlátozott áthaladás egy biztonságos áthaladási jegyzőkönyv és Irán speciális szabályai alapján, összehangolva az iráni fegyveres erőkkel, ami Irán számára különleges gazdasági és geopolitikai előnyt biztosítana.
  • A háború befejezése Irán és az "ellenállás tengelyéhez" tartozó minden szereplő [a libanoni Hezbollah, a jemeni húszik, stb. - a szerk.] ellen, valamint az Egyesült Államok lemond az agresszióról Irán és a vele szövetséges csoportok ellen.
  • Engedély Irán számára kétoldalú és többoldalú békeszerződések tárgyalására a térség országaival.

  • Az amerikai csapatok kivonása a térség valamennyi bázisáról és állomáshelyéről,

    valamint az Irán elleni támadások tilalma a regionális bázisokról.
  • Irán háborús kárainak megtérítése a vonatkozó becslések alapján, egy befektetési és pénzügyi alap létrehozása.
  • Minden elsődleges és másodlagos amerikai szankció, valamint a Nemzetközi Atomügynökség kormányzótanácsa és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által hozott határozatok feloldása.
  • A külföldön befagyasztott iráni pénzeszközök és vagyon felszabadítása.
  • Végül mindezeknek a pontoknak a megerősítése egy kötelező erejű, ENSZ Biztonsági Tanács által szentesített határozattal.

A felek pénteken a pakisztáni Iszlámábádban kezdenek tárgyalni arról, hogy pontosan milyen feltételek mentén zárhatják le a háborút.

Izrael már közölte, hogy a kéthetes tűzszünet nem terjed ki Libanonra, és összességében egyáltalán nem valószínű, hogy az iráni tervezetet ebben a formában elfogadná az Egyesült Államok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

Holdblog

BB Tengely: Háztartások fogyasztása

A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure

Holdblog

Csokinagyhatalmak

Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha

PR cikk

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Ma dől el a háború folytatása: Amerika pusztító csapásra készül, Trump civilizációs pusztítással fenyeget - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre
Megtáltosodott a forint estére, több mint egyhavi csúcsra erősödött
Megindult a flotta és a légierő: példátlan katonai erőt vonultat fel egy európai ország a szövetségesek védelmében
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility