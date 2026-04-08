Íme a tűzszüneti terv: erre bólintott rá Donald Trump, hogy leállítsa az Irán elleni támadásokat

Irán külügyminisztere, Abbász Aragcsi az Anadolu hírügynökség szerint jelezte, hogy

ha leállnak az Irán elleni támadások, nagy erejű fegyveres erőink is beszüntetik védelmi műveleteiket.

Mint közölte, a kéthetes időszakban – a technikai korlátokat figyelembe véve – biztosítható a Hormuzi-szoroson való biztonságos áthaladás az iráni haderővel való együttműködés révén.

Az irániak követeléseiben, amelyet látszólag az Egyesült Államok is megfelelő kiindulási pontnak tekint, megközelítőleg a következő állhat a teheráni nemzetbiztonsági tanács közleménye és az iráni Farsz hírügynökség alapján:

Irán kötelezettséget vállal arra, hogy nem épít nukleáris fegyvereket,

ugyanakkor az Egyesült Államoknak el kell ismernie Irán nukleáris dúsításhoz való jogát, majd egyeztetés indul a dúsítás szintjéről.

A Hormuzi-szoroson való ellenőrzött, naponta korlátozott áthaladás egy biztonságos áthaladási jegyzőkönyv és Irán speciális szabályai alapján, összehangolva az iráni fegyveres erőkkel, ami Irán számára különleges gazdasági és geopolitikai előnyt biztosítana.

A háború befejezése Irán és az "ellenállás tengelyéhez" tartozó minden szereplő [a libanoni Hezbollah, a jemeni húszik, stb. - a szerk.] ellen, valamint az Egyesült Államok lemond az agresszióról Irán és a vele szövetséges csoportok ellen.

Engedély Irán számára kétoldalú és többoldalú békeszerződések tárgyalására a térség országaival.

Az amerikai csapatok kivonása a térség valamennyi bázisáról és állomáshelyéről, valamint az Irán elleni támadások tilalma a regionális bázisokról.

Irán háborús kárainak megtérítése a vonatkozó becslések alapján, egy befektetési és pénzügyi alap létrehozása.

Minden elsődleges és másodlagos amerikai szankció, valamint a Nemzetközi Atomügynökség kormányzótanácsa és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által hozott határozatok feloldása.

A külföldön befagyasztott iráni pénzeszközök és vagyon felszabadítása.

Végül mindezeknek a pontoknak a megerősítése egy kötelező erejű, ENSZ Biztonsági Tanács által szentesített határozattal.

A felek pénteken a pakisztáni Iszlámábádban kezdenek tárgyalni arról, hogy pontosan milyen feltételek mentén zárhatják le a háborút.

Izrael már közölte, hogy a kéthetes tűzszünet nem terjed ki Libanonra, és összességében egyáltalán nem valószínű, hogy az iráni tervezetet ebben a formában elfogadná az Egyesült Államok.

