Irán bemondott egy durva számot: ennyi hajót engedne át naponta a Hormuzi-szoroson
Globál

Irán bemondott egy durva számot: ennyi hajót engedne át naponta a Hormuzi-szoroson

Irán a tűzszünet ellenére sem teszi szabaddá a hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban. A Wall Street Journal értesülései szerint Teherán napi 12 hajóban maximálná az áthaladást, ráadásul tranzitdíjat is bevezetne. Ez a lépés éles ellentétben áll Donald Trump korábbi bejelentésével.

A WSJ információi alapján Irán közvetítőkön keresztül jelezte szándékait. A tűzszüneti megállapodás keretében napi nagyjából 12 hajóra korlátozná a forgalmat a Hormuzi-szorosban, és tranzitdíjat is szedne. Ez jelentős visszalépés ahhoz képest, amit Trump elnök az előző este jelentett be.

Ő ugyanis a tengerszoros "teljes megnyitásáról" beszélt.

A helyzet súlyosságát jól mutatja a mai adat is, hiszen mindössze négy hajó haladt át a Hormuzi-szoroson. Ez az áprilisi időszak eddigi legalacsonyabb napi forgalma. Az Egyesült Államok hivatalosan továbbra is a szoros szabad és nyílt használatát szorgalmazza. A lap szerint azonban Irán "nem mutat hajlandóságot arra, hogy lazítson a szorításán".

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala. Ezen a szakaszon halad át a globális kőolajszállítmányok jelentős része. A forgalom korlátozása és a tranzitdíj bevezetése komolyan befolyásolhatja az energiapiacokat. Amennyiben Irán valóban érvényesíti ezeket az intézkedéseket, az a nemzetközi ellátási láncokban is súlyos fennakadásokat okozhat.

Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán

Vance Budapesten árulta el, hogy brutális diplomáciai félreértés történt

Megszólalt Netanjahu: "ujjunk a ravaszon"

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

BB Tengely: Háztartások fogyasztása

A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

