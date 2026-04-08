Irán szerint újra lezárták a szorost, miután Izrael légicsapásokat hajtott végre Libanonban

Az amerikai–iráni tűzszüneti megállapodás tartalmazott egy rendelkezést a stratégiai fontosságú tengeri átjáró ideiglenes megnyitásáról. A gyakorlatban azonban a szoros végig zárva maradt, mivel a bejelentést követő órákban sem indult meg a tengeri áruforgalom.

Teherán szerdán közölte, hogy a fegyveres erők bevonásával garantálná a biztonságos hajózást. Az iráni parti őrség ugyanakkor figyelmeztetett: minden engedély nélkül áthaladni próbáló hajót "célba vesznek és megsemmisítenek".

A lezárás közvetlen kiváltó oka az volt, hogy Izrael nagyszabású légicsapásokat hajtott végre Libanon ellen, amelyek következtében több mint 250 ember vesztette életét.

Donald Trump később tisztázta, hogy Libanon nem szerepelt a tűzszüneti megállapodásban.

A Fehér Ház közben azt közölte, hogy nőtt a hajóforgalom a szorosban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images