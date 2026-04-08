Itt van Trump bejelentése: tűzszünet jön Iránban – Másfél órával a brutális ultimátum lejárta előtt jött a fordulat

Az amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán közölte, hogy lehetőséget lát a hosszú távú megállapodásra Iránnal, miután a teheráni vezetés Egyesült Államokhoz eljuttatott 10 pontos javaslatát megfelelő tárgyalási alapnak tekinti.
Donald Trump arról is beszámolt, hogy döntése előtt beszélt Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnökkel és Aszim Munirral, Pakisztán hadseregének főparancsnokával, akik arra kérték, hogy az Irán ellen kilátásba helyezett pusztító légicsapástól tekintsen el átmeneti időre, amiért cserébe
Irán "teljes mértékben és azonnal" megnyitja a Hormuzi-szorost és garantálja annak biztonságát.
President Donald J. Trump makes a statement on Iran: pic.twitter.com/9mqTayL0Q3 https://t.co/9mqTayL0Q3— The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter közleményében jelezte, hogy Irán felfüggeszti az ellentámadásokat, és biztosítja a szabad áthaladást a vízi úton. A világ kőolajszállítmányainak mintegy ötöde a Hormuzi-szoroson halad át.
Trump később elmondta, hogy szerinte Kína vehette rá Iránt a tárgyalásra, és az Egyesült Államok logisztikai segítséget fog nyújtani a szorosban kialakult hajóforgalmi torlódás feloldásához.
Az amerikai AP hírügynökség arról számolt be, hogy a tűzszüneti megállapodás értelmében Irán díjat fog beszedni a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóktól az ország újjáépítésének finanszírozására.
Ez egy kétoldalú tűzszünet
- írta Trump a Truth Socialön, és
az Iránnak tett engedményt azzal indokolta, hogy az Egyesült Államok elérte katonai célját.
Elértük és túlteljesítettük a katonai célokat és jól állunk egy végleges megállapodást illetően a hosszú távú békéről Iránnal és a békéről a Közel-Keleten
- fogalmazott az elnök, aki szerint két hét elegendő lehet az egyezmény véglegesítésére.
A pakisztáni miniszterelnök péntekre Iszlámábádba hívta meg az iráni és az amerikai delegációkat, hogy tárgyaljanak a háború lezárásáról.
A fejlemények tükrében tulajdonképpen mindkét fél győzelmet hirdetett. Irán Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsa szerint Trump elfogadta Teherán feltételeit, míg Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője az amerikai hadsereg sikerének tulajdonította a diplomáciai áttörést.
Trump a francia AFP hírügynökségnek adott rövid nyilatkozatában "teljes és maradéktalan győzelemről" beszélt. Hozzátette továbbá, hogy az iráni nukleáris program kérdése minden jövőbeli békemegállapodás szerves részét képezi majd, de további részleteket nem árult el.
Trump 10 nappal ezelőtt szabott ultimátuma washingtoni idő szerint kedden este 8 órakor járt volna le, az elnök másfél órával azelőtt jelentette be a kéthetes tűzszünetet. Trump korábban közölte, hogy intenzív egyeztetések zajlanak az iráni vezetéssel,
ugyanakkor azt is világossá tette, hogy amennyiben Irán nem teljesíti az amerikai követeléseket, "egy teljes civilizáció fog elpusztulni",
amit korábban Irán erőművei és hídjai elleni pusztító csapásmérésként írt le.
A tűzszünet valós, azonnali életbe lépését kérdések övezik.
Izrael üdvözölte a tűzszünet hírét, de bejelentette, az nem terjed ki Libanonra.
Trump bejelentése után több mint egy órával az izraeli hadsereg iráni rakétaindításokat észlelt, és válaszcsapásokat mért az iszlám köztársaságra. Tel-Avivban a légvédelem által megsemmisített rakéták robbanásai hallatszottak, az öböl menti arab államok pedig légvédelmi készültséget rendeltek el, Bahreinben az imént légiriadó volt.
A címlapkép illusztráció.
