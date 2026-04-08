Kézzel írt üzenetek a rejtekhelyről: elképesztő részletek szivárogtak ki az iráni tűzszünet megszületéséről

A megállapodás kulcsszereplője Modzstaba Hámenei, Irán új legfelsőbb vezetője volt az amerikai hírportál szerint.

Hámenei hétfőn – a háború kitörése óta legelőször – utasítást adott a tárgyalóinak, hogy tegyenek lépéseket a megegyezés felé.

Hámeneit Izrael aktív merényletkísérletei miatt csak futárokon keresztül, kézzel írt üzenetekkel tudták elérni. Az Axios két forrása is áttörésként értékelte, hogy zöld utat adott a megállapodásnak.

Egy regionális illetékes úgy fogalmazott, hogy az állítólag korábban megsérült legfőbb vezető nélkül "nem jött volna létre az alku".

A tárgyalások hétfőn reggel indultak be igazán, miután Steve Witkoff amerikai különmegbízott "katasztrófának" minősítette Irán tízpontos javaslatát. Ezt követően pakisztáni közvetítéssel, valamint egyiptomi és török segítséggel kaotikus egyeztetések indultak, a végére azonban összeállt egy kéthetes tűzszüneti tervezet. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter nemcsak a tárgyalásokat vezényelte le, hanem a Forradalmi Gárdát is meggyőzte az alku elfogadásáról. Kína szintén arra ösztönözte Teheránt, hogy keressen kiutat a válságból.

Kedd délelőttre egyértelművé vált a haladás, ám Trump ennek ellenére az eddigi legkeményebb fenyegetését fogalmazta meg "egy egész civilizáció elpusztulásáról".

Erre egyes amerikai médiumok arról számoltak be, hogy Irán megszakította a tárgyalásokat, az Axios forrásai szerint azonban ez nem volt igaz, sőt az egyeztetések éppen lendületet kaptak.

J. D. Vance amerikai alelnök Magyarországról telefonált a pakisztáni féllel, miközben Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök folyamatosan egyeztetett Trumppal, bár az izraeli fél egyre inkább úgy érezte, hogy kicsúszott a kezéből a folyamat irányítása.

Kedd délután a pakisztáni miniszterelnök az X-en közzétette a megállapodás feltételeit, és mindkét felet azok elfogadására szólította fel.

Trumpot azonnal üzenetekkel árasztották el a héja, "háborúpárti" tanácsadói, és a javaslat elutasítására biztatták.

Az Axios arról ír: még az elnök legszűkebb köre sem tudta, hogyan fog dönteni.

Fogalmunk sem volt, mi fog történni. Vad volt

- mondta egy védelmi tisztviselő, hisz a Közel-Keleten állomásozó amerikai haderő és a Pentagon végig egy iráni infrastruktúra elleni nagyszabású bombázásra készült, és próbálták kitalálni, hogy Trump melyik irányba hajlik.

Akkora volt a zavar, hogy többen a tűzszüneti javaslat elutasítására számítottak azok közül is, akik alig egy-két órával korábban beszéltek az elnökkel.

Trump végül egyeztetett Netanjahuval, majd a pakisztáni vezérkari főnökkel, és elfogadta az ajánlatot. Az amerikai fegyveres erők 15 perccel a bejelentés után kapták meg a visszavonulási parancsot, ezután pedig Aragcsi közölte, hogy Teherán megnyitja a Hormuzi-szorost az iráni haderővel együttműködésben.

A tűzszünet azonban törékeny, és továbbra is nyitott kérdés, hogy Irán milyen mértékben nyitja meg a Hormuzi-szorost, illetve Netanjahu mennyire tartja be a megállapodást.

Az izraeli kormányfő már közölte, hogy Libanonra nem tekinti érvényesnek a fegyvernyugvást.

Egy magas rangú izraeli tisztviselő szerint az izraeli miniszterelnök amerikai garanciát kapott egy fontos feltételére, miszerint Washington ragaszkodni fog a béketárgyalásokon Irán nukleáris anyagainak átadásához, az urándúsítás leállításához és a ballisztikusrakéta-program felszámolásához - áll az Axios cikkében.

A péntekre Pakisztánba tervezett tárgyalásokon várhatóan J. D. Vance vezeti majd az amerikai delegációt. A felek álláspontja között azonban továbbra is jelentős szakadék tátong.

