Kiadták a sürgős figyelmeztetést: sosem látott, alattomos fegyver hullik az égből Ukrajnában
Jaroszlav Szanko, a Herszon katonai közigazgatásának vezetője bejelentette, hogy az orosz erők újfajta, kombinált hatású aknát dobtak le a városra - jelentette a Militarnyi.

Az új akna szövetszerű anyagba csomagolva érkezik. Egyaránt alkalmas az élőerő és a technikai eszközök pusztítására. Az elektronikus vezérlésű fegyver önmegsemmisítő mechanizmusának időzítése egyelőre ismeretlen. A közzétett felvételek alapján a pontos típust még nem sikerült azonosítani.

Nem kizárt azonban, hogy az orosz erők egy újabb rögtönzött robbanószerkezetét vetették be.

Az új fegyver egy hónappal azután jelent meg, hogy az orosz csapatok elkezdték Herszon távaknásítását. Ekkor a Prjanik kódnevű, 3D-nyomtatóval készült gyalogság elleni aknákat alkalmazták, amelyeket szintén álcázó szövetbe burkoltak.

Volodimir Perepelicja, a Nemzeti Rendőrség herszoni régióbeli tűzszerészosztályának vezetője szerint az orosz fél a rögtönzött robbanószerkezetek bevetésével a PFM-1-es aknák hiányát próbálja kompenzálni. Ezeket a fegyvereket a köznyelvben "Lepesztok", vagyis "Szirom" néven ismerik. A 3D-nyomtatott aknák elektromos gyújtószerkezettel működnek, ami érzékenyebbé teszi őket a hagyományos, mechanikus típusoknál.

A műanyag burkolat belsejében robbanóanyag, detonátor és az indítóáramkör található. A fegyver a PFM-hez hasonlóan nyomásra aktiválódik. Ha rálépnek vagy ráhajtanak, a műanyag deformálódik vagy eltörik, és bekövetkezik a robbanás

- ismertette Perepelicja. A szakember hozzátette, hogy a töltet ereje elegendő egy felnőtt ember lábfejének leszakításához.

Mivel ezeket az aknákat drónokról szórják le, és nem rendelkeznek önmegsemmisítő mechanizmussal, tartós veszélyt jelentenek a civilekre. A hatóságok nyomatékosan kérik a lakosságot, hogy a gyanús tárgyakat harminc méternél jobban ne közelítsék meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

