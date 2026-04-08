Kiakadt az USA legfontosabb európai szövetségese JD Vance budapesti kijelentése miatt
Kiakadt az USA legfontosabb európai szövetségese JD Vance budapesti kijelentése miatt

Szerdán élesen visszautasította JD Vance amerikai alelnök vádját, miszerint Brüsszel beavatkozna a magyar választásokba a német kormány. Berlin rámutatott: épp Vance budapesti látogatása vet fel komoly kérdéseket a külső beavatkozással kapcsolatban - tudósított a Politico.

Visszautasítjuk az amerikai alelnök vádját az EU állítólagos beavatkozásáról

– jelentette ki Sebastian Hille, a német kormány helyettes szóvivője egy sajtótájékoztatón. Hozzátette: „Vance mindössze néhány nappal a választások előtt járt Budapesten. Ez a tény már önmagában is sokatmondó, ha arról beszélünk, ki avatkozik be egy másik ország választásaiba.”

Vance kedden Orbán Viktor miniszterelnök oldalán állva nyilatkozta Budapesten, hogy

ami ebben az országban, a választási kampány kellős közepén történik, az a külföldi választási beavatkozás egyik legsúlyosabb példája, amit valaha láttam vagy olvastam.

Az alelnök a brüsszeli bürokratákat is élesen bírálta, mivel szerinte ők mindent megtesznek a magyar nép elnyomásáért, mivel nem tetszik nekik egy olyan vezető, aki kiáll az emberekért.

Vance nyílt kiállása Orbán mellett azonnali bírálatot váltott ki a magyar ellenzék soraiból. Magyar Péter, az ellenzék vezetője az X-en reagált a történtekre. Bejegyzésében hangsúlyozta:

Egyetlen külföldi ország sem avatkozhat be a magyar választásokba. Ez a mi országunk. A magyar történelmet nem Washingtonban, Moszkvában vagy Brüsszelben írják, hanem Magyarország utcáin és terein.

A német kormányszóvivő azt is leszögezte, hogy Friedrich Merz kancellárnak „nincs preferenciája a vasárnapi szavazás kimenetelét illetően”. Kiemelte, hogy a kancellár teljes mértékben tiszteletben tartja és elfogadja a magyar választók döntését.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

