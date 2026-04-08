Kiakadt az USA legfontosabb európai szövetségese JD Vance budapesti kijelentése miatt

Visszautasítjuk az amerikai alelnök vádját az EU állítólagos beavatkozásáról
– jelentette ki Sebastian Hille, a német kormány helyettes szóvivője egy sajtótájékoztatón. Hozzátette: „Vance mindössze néhány nappal a választások előtt járt Budapesten. Ez a tény már önmagában is sokatmondó, ha arról beszélünk, ki avatkozik be egy másik ország választásaiba.”
Vance kedden Orbán Viktor miniszterelnök oldalán állva nyilatkozta Budapesten, hogy
ami ebben az országban, a választási kampány kellős közepén történik, az a külföldi választási beavatkozás egyik legsúlyosabb példája, amit valaha láttam vagy olvastam.
Az alelnök a brüsszeli bürokratákat is élesen bírálta, mivel szerinte ők mindent megtesznek a magyar nép elnyomásáért, mivel nem tetszik nekik egy olyan vezető, aki kiáll az emberekért.
Vance nyílt kiállása Orbán mellett azonnali bírálatot váltott ki a magyar ellenzék soraiból. Magyar Péter, az ellenzék vezetője az X-en reagált a történtekre. Bejegyzésében hangsúlyozta:
Egyetlen külföldi ország sem avatkozhat be a magyar választásokba. Ez a mi országunk. A magyar történelmet nem Washingtonban, Moszkvában vagy Brüsszelben írják, hanem Magyarország utcáin és terein.
A német kormányszóvivő azt is leszögezte, hogy Friedrich Merz kancellárnak „nincs preferenciája a vasárnapi szavazás kimenetelét illetően”. Kiemelte, hogy a kancellár teljes mértékben tiszteletben tartja és elfogadja a magyar választók döntését.
