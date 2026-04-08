Kiderült, kik tárgyalhatnak az iráni békéről: Magyarország után sorsdöntő találkozóra készülhet J. D. Vance
Pénteken Iszlámábádban ül tárgyalóasztalhoz Irán és az Egyesült Államok, hogy egyeztessenek az iráni háború potenciális lezárásáról. Iráni források szerint a küldöttségeket Mohammad Báger Gálibáf iráni házelnök és J. D. Vance amerikai alelnök vezeti - írta meg az Al-Dzsazíra.

Az iráni ISNA hírügynökség jelentése szerint az a Gálibáf állhat a Pakisztánba utazó iráni küldöttség élén, akit korábban az amerikaiak által "kiszemelt" partnerként szellőztetett meg a Politico.

Amerikai részről várhatóan Vance alelnök vesz részt a találkozón, aki tegnap épp Magyarországra érkezett, napokkal a vasárnapi országgyűlési választás előtt.

A hírügynökség beszámolója alapján Irán egy tízpontos keretjavaslattal érkezik, mely valószínű részleteiről itt írtunk. Teherán többek közt azt követeli, hogy az Egyesült Államok vonja vissza az összes, elsődleges és másodlagos szankciót is Irán ellen, mondjon le az agresszióról Irán és a vele szövetséges csoportok ellen, és vonja ki a csapatait a közel-keleti térség valamennyi amerikai bázisáról.

Az, hogy ebbe ilyen formában belemenjen Washington, szinte teljességgel kizárható.

Szabotázsakció Belgorodban, leállt Oroszország egyik legfontosabb üzeme – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Trükkös megoldással pusztították el a masszív hidat: bevetették a brit Malloy T-150-est

Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán

Az iszlám köztársaság cserébe kötelezettséget vállalna arra, hogy nem épít nukleáris fegyvereket, és biztosítja a hajók Hormuzi-szoroson való ellenőrzött áthaladását. Az Egyesült Államoknak ugyanakkor el kellene ismernie Irán nukleáris dúsításhoz való jogát, valamint Teherán háborús kártérítést is követel, és ehhez kapcsolódóan egy befektetési és pénzügyi alap létrehozását.

Egy Axiosnak nyilatkozó magas rangú izraeli tisztviselő szerint Washington azonban garantálta Jeruzsálemnek, hogy a béketárgyalásokon ragaszkodni fog Irán nukleáris anyagainak átadásához, az urándúsítás leállításához és a ballisztikusrakéta-program felszámolásához.

Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán

Kézzel írt üzenetek a rejtekhelyről: elképesztő részletek szivárogtak ki az iráni tűzszünet megszületéséről

Portfolio Blogger

Ricardo

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

Holdblog

BB Tengely: Háztartások fogyasztása

A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure

Holdblog

Csokinagyhatalmak

Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

Ez is érdekelhet
Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán
Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!
Megindult a flotta és a légierő: példátlan katonai erőt vonultat fel egy európai ország a szövetségesek védelmében
