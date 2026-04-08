Kiderült, kik tárgyalhatnak az iráni békéről: Magyarország után sorsdöntő találkozóra készülhet J. D. Vance

Az iráni ISNA hírügynökség jelentése szerint az a Gálibáf állhat a Pakisztánba utazó iráni küldöttség élén, akit korábban az amerikaiak által "kiszemelt" partnerként szellőztetett meg a Politico.

Amerikai részről várhatóan Vance alelnök vesz részt a találkozón, aki tegnap épp Magyarországra érkezett, napokkal a vasárnapi országgyűlési választás előtt.

A hírügynökség beszámolója alapján Irán egy tízpontos keretjavaslattal érkezik, mely valószínű részleteiről itt írtunk. Teherán többek közt azt követeli, hogy az Egyesült Államok vonja vissza az összes, elsődleges és másodlagos szankciót is Irán ellen, mondjon le az agresszióról Irán és a vele szövetséges csoportok ellen, és vonja ki a csapatait a közel-keleti térség valamennyi amerikai bázisáról.

Az, hogy ebbe ilyen formában belemenjen Washington, szinte teljességgel kizárható.

Az iszlám köztársaság cserébe kötelezettséget vállalna arra, hogy nem épít nukleáris fegyvereket, és biztosítja a hajók Hormuzi-szoroson való ellenőrzött áthaladását. Az Egyesült Államoknak ugyanakkor el kellene ismernie Irán nukleáris dúsításhoz való jogát, valamint Teherán háborús kártérítést is követel, és ehhez kapcsolódóan egy befektetési és pénzügyi alap létrehozását.

Egy Axiosnak nyilatkozó magas rangú izraeli tisztviselő szerint Washington azonban garantálta Jeruzsálemnek, hogy a béketárgyalásokon ragaszkodni fog Irán nukleáris anyagainak átadásához, az urándúsítás leállításához és a ballisztikusrakéta-program felszámolásához.

