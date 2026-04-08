Kifejlesztette Irán a modern háborúk egyik legjobb fegyverét – Aztán Amerika Teheránt kezdte lőni vele

Szinte biztosan ismerősen cseng az a név, hogy „Sahed” mindenkinek, aki egy kicsit is követte az elmúlt évek háborús fejleményeit, legyen szó akár az ukrajnai háborúról, akár a Közel-Kelet konfliktusairól. Az elnevezés egy nagy hatótávolságú kamikaze-dróncsaládot takar, amely statikus célpontok (katonai bázisok, erőművek, fix védelmi rendszerek, stb.) pusztítására használatos – a fegyverrendszer az iráni HESA vállalat terméke. A Sahed-család olyannyira hatékonynak és veszélyesnek bizonyult, hogy még a high-tech fegyverrendszereiről ismert Egyesült Államok is lemásolta – érdekes módon valószínűleg épp Irán megtámadására használták először az „amerikai Sahed” drónt, a LUCAS rendszert. A két fegyverrendszer bár megszólalásig hasonlít, nem teljesen ugyanaz - használatuk pedig alighanem világszinten változást fog hozni abban, ahogy a modern háborúk kinéznek.

Egyáltalán mi az, hogy Sahed?

A Sahed dróncsalád két legismertebb példánya, a Sahed-136-os és 131-es kamikaze UAV-k Iránban. Fotó: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Az iráni HESA vállalat Sahed dróncsaládja 2022 őszén robbant be a köztudatba – Oroszország néhány ezer Sahed-131-es és 136-os UAV-t (pilóta nélküli repülőgépet) vásárolt Teherántól, majd Ukrajna erőműveit és áramellátó központjait kezdte el velük támadni.

A fegyverrendszer kifejezetten hatékonynak bizonyult: az első Sahed-támadásokkal szemben szinte tehetetlen volt az ukrán légvédelem, hiszen Oroszország képes volt ezekből egyszerre több tucatot indítani adott célpont ellen, közben az eszközök 50 kilogrammos robbanófeje simán okozott akkora károkat, mint egy kisebb cirkálórakéta.

Oroszország „Gerány” néven rendszeresítette az eszközt, majd tömeggyártani is kezdték, ma már 100-200 Sahedet néhány ballisztikus rakéta kíséretében gyakorlatilag minden nap elindítanak Ukrajna ellen. A Gerány-család az évek alatt számos fejlesztésen ment keresztül: hatótávolsága jelentősen megnőtt (kb. 2500 kilométeres változatok is vannak), fejlesztették ellenállóképességét zavarórendszerekkel szemben, javították a sebességet, pontosságot és egyes Gerány-drónokat még légiharc-rakétákkal (vagy ezek makettjeivel) is felszereltek.

Bár a Sahed / Gerány dróncsalád elsősorban ukrajnai szereplése miatt kapott széles nyilvánosságot, a fegyverrendszerek ennél sokkal hosszabb történelemre tekintenek vissza: az első Sahed-131-eseket valamikor a 2010-es évek közepén rakhatták össze Iránban, a 2014 óta dúló jemeni polgárháborúban már használták az Irán által támogatott Anszár Allah (húszi) mozgalom tagjai, Szaúd-Arábia olajfinomítóinak támadására.

Mindemellett a Sahed-drónok 2025-ös nyári, illetve a 2026-os tavaszi háborúkban is fontos szerepet játszottak Izrael, majd más, öböl menti olajállamok infrastruktúrájának támadására.

Íme az amerikai Sahed: a LUCAS

The Pentagon plans to mass-produce the LUCAS kamikaze drone after successful use in recent strikes on Iran. A top defense official said it has performed well and is being refined for large-scale production. Dozens have been built so far, but the military hasn't disclosed how…

A Sahed-család olyannyira bevált, hogy az Egyesült Államok egyik hadiipari cége, a SpektreWorks gyakorlatilag egy az egyben lemásolta a drónrendszert.

Az amerikai haderő tavaly kezdett el nyilvánosan kísérletezni a LUCAS nevű UAV-vel (Low-cost Uncrewed Combat Attack System – Alacsony Költségű Személyzet nélküli Harci Támadórendszer), amely – első blikkre – gyakorlatilag megszólalásig hasonlít az iráni Sahed-136-osra.

Ez azért is rendkívül ironikus, mert az iráni drónipar kezdeti áttörései mind amerikai technológián alapulnak: az egyik legelső Sahed-drónt, a Sahed-191-est (Sahed Szaegh) egy 2011-ben lezuhant amerikai RQ-170 Sentinel alapján építette meg Irán. (Persze a Sahed-131 / 136 nem ugyanaz a profil, de az RQ-170-es megszerzése kétségkívül komoly áttörést hozott az iráni drónprojektek alakulásában is).

Hogy fokozzuk az iróniafaktort: az „amerikai Sahed” drónt, a LUCAS-t valószínűleg először Irán ellen használta az Egyesült Államok hadereje éles harci bevetésen.

Vagyis Irán ellopta az amerikai dróntechnológiát, majd ebből fejlesztett egy drónt, amit Amerika ellopott, akik ebből fejlesztettek egy drónt, amit Irán megtámadására használtak.

Na, de visszatérve a LUCAS konkrét történetére és képességeire - bár a drón látszólag ugyanolyan, mint a Sahed-136 / Gerány-2 drón, képességeit tekintve sok minden van, amiben más az amerikai fejlesztés:

a LUCAS mindössze 20 kilogrammos robbanófejjel van felszerelve , a Sahed „alapváltozata” 50 kilogrammos robbanófejt juttat célba, de az oroszok építettek belőle 90 kilogrammos változatot is.

, a Sahed „alapváltozata” 50 kilogrammos robbanófejt juttat célba, de az oroszok építettek belőle 90 kilogrammos változatot is. A LUCAS hatótávolságát „csak” 800 kilométerre becsülik, a Sahed-136-os hatótávolsága ennek duplája, az orosz Gerány (újabb változatainak) hatótávolsága több mint háromszorosa ennek az értéknek – 2500 kilométer.

az orosz Gerány (újabb változatainak) hatótávolsága több mint háromszorosa ennek az értéknek – 2500 kilométer. A LUCAS vélhetően pontosabb – elvileg műholdas navigációt használ, képes iránymódosításra és képes más drónokkal koordinálva, drónraj konfigurációban is célokat megsemmisíteni, így elvileg használható lassabban mozgó célpontok, pl. légvédelmi rendszerek, rakétatüzérség, radarrendszerek ellen is.

A két rendszer előnyei és fő kihívásai viszont körülbelül hasonlóak: a Sahed, a Gerány és a LUCAS is olcsó, egyszerű és könnyen skálázható

- egy ilyen eszköz beszerzési ára körülbelül 20-50 ezer dollár lehet, miközben egy cirkálórakéta alsó hangon is 1-4 millió dollárba kerül, vagyis egy rakéta árából minimum 20, de inkább 100-200 ilyen drón kijön. Nyilván: egy-egy ilyen drónt elfogni, eltéríteni, lelőni is sokkal egyszerűbb, de itt pont az a lényeg, hogy egyszerre nem 1-2-t, hanem 20-at, 50-et, 100-at indítanak az ellenséges célpont, légvédelem ellen, így az elfogási esély csökken, találati esély jelentősen nő.

Mindemellett fontos megjegyezni: úgy fest, a LUCAS-t kifejezetten haditengerészeti platformokról való indításra tervezték, így a Tomahawk-rakétákhoz hasonlóan az Egyesült Államok a klasszikus „force projection” műveletekhez is használni tudja őket – bárhol a világon használni tudja az eszközöket, ahol katonai intervenciót kezdenek.

Jobb, ha hozzászokunk a jellegzetes Sahed sziluettek látványához

In a reversal, footage of an American LUCAS attack drone hitting an Iranian-backed militia position in Iraq.

Egyelőre nagyon keveset tudni arról, hogy pontosan mit támadtak Iránban a LUCAS drónokkal, illetve hogy milyen sikeres volt a technológia alkalmazása a Közel-Keleten. Irakban a Hasd es-Sabi állásait támadta ezekkel az eszközökkel Amerika, illetve a helyiek egy lezuhant LUCAS-t is találtak a sivatagban.

Iraqi civilians found an American LUCAS drone. Lucas stands for "Low-Cost Unmanned Combat Attack Systems" and it's essentially a Starlink powered US version of the Iranian Shaheed drone.

Az Irán elleni bevetésekről gyakorlatilag semmilyen információ nincs – azon kívül, hogy a forradalmi gárda (bizonyítékok nélkül) több ilyen LUCAS-drón lelövését is jelentette. Az szinte biztosra vehető, hogy olyan mennyiségben nem gyártják és nem is használták Irán ellen a LUCAS drónokat, mint amilyen mennyiségben az orosz erők Ukrajnát támadják a Gerány drónokkal – Amerikában 2025-ben tesztelték először nyilvánosan a drónplatformot, ennyi idő alatt biztosan nem épült még meg az Oroszországhoz hasonló gyártókapacitás.

Az orosz-ukrán háború tapasztalataiból annyit biztosan tudunk, hogy nem fenntartható az, hogy 1-2 millió dolláros légvédelmi rakétákkal próbálják elhárítani az ilyen nagy hatótávolságú kamikaze UAV-k támadásait,

az orosz katonai stratégiának is az a lényege, hogy Ukrajna katonai támogatását elviselhetetlenül költségessé tegyék a NATO számára. A választ valószínűleg épp Ukrajna adja majd meg: Zelenszkij éppen ezért utazott számos közel-keleti olajállamba a napokban, hogy az orosz Gerány UAV-k elfogására használt elfogódrónok technológiáját adják el a gazdag szunnita monarchiák számára.

Ukraine's New Anti-Drone Arsenal. Ukraine is shifting to mass-produced interceptor drones to counter Russia's swarming Shahed and Gerbera drones, filling the gap between costly missile systems and outdated anti-aircraft guns. "The Sting" A bullet-shaped, $2,100 "drone killer"…

Egy szó mint száz: az biztosra vehető, hogy a Sahed / Gerány / LUCAS drónokhoz hasonló megoldások nagyon gyorsan el fognak terjedni a világban, hiszen

olyan országok is fel tudják magukat szerelni nagy hatótávolságú csapásmérő fegyverekkel, amelyeknek nincs pénzük és technológiájuk cirkálórakéták, ballisztikus rakéták fejlesztésére.

Ugyanígy az is borítékolható, hogy az Ukrajna által használt elfogótechnológia is alternatíváját fogja képezni hamarosan világszerte a drága és költséges, high-tech légtérvédelmi eszközöknek, legyen szó légiharc-rakétákról vagy szárazföldi telepítésű légvédelmi rendszerekről.

