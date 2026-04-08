Kimondta a tábornok: irdatlan árat fizet Oroszország a háborúért, nem tudják elérni Putyin célját
Az RBK hírügynökségnek adott interjút Pavlo Palisa tábornok, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője, amelyben a frontvonal helyzetét elemzi.

A katonai vezető szerint Oroszország mindent megtesz azért, hogy elfoglalja a Donbászt, de az elképzelések sikértelenek. Ennek egyik legfőbb oka, hogy Ukrajna sikeres ellentámadásokat indít, amelyekkel hatékonyan zavarja össze az orosz terveket.

Az oroszok többször is nyilvánosan hangoztatták Ukrajnával szembeni követeléseiket különféle engedményekkel kapcsolatban, miközben mindezt fenyegetésekkel, bizonyos határidőkkel, határidőkkel és így tovább kombinálták

– jelentette ki Pisa, hozzátéve, hogy ezt mindig akkor alkalmazza Moszkva, amikor érzi, hogy problémás helyzetbe került.

A tábornok szerint a fennálló katonai keretek arra utalnak, hogy Oroszország nem lesz képes elérni Vlagyimir Putyin orosz elnök, vagyis Donyeck megye elfoglalását. Kiemelte a rendkívül súlyos orosz veszteségeket: az elmúlt egy évben minden egyes négyzetkilométer elfoglalása átlagosan 120 ellenséges katonás veszteséggel (súlyos sebesülés vagy halál) kell számolnia Moszkvának. Hozzátette, bizonyos részeken, például Pokrovszknál ennél is súlyosabb számok jöttek ki, 160 fő/négyzetkilométer. Ennél is drámaibb arányok jönnek ki, ha a 2026-os eseményeket mérik, akkor már 316 fős veszteséget mérhetnek az oroszok minden egyes megszerzett négyzetkilométernyi területért Donyeckben.

Tehát levonhatja a saját következtetéseit arról, hogy milyen sikereket értek el Donyeck irányában és milyen áron. Az előrenyomulásuk minimális. A taktikai sikerek több területen nagyon szimbolikusak. Operatív sikerek egyáltalán nincsenek. Tehát valójában elrugaszkodtak a valóságtól

– zárta gondolatait a tábornok.

Címlapkép forrása: Yurii Stefanyak/Global Images Ukraine via Getty Images

