Korai az öröm? Egy szakértő egyenesen katasztrofálisnak nevezte a tűzszünetet

A közel-keleti tűzszünet és Irán ígérete a Hormuzi-szoros megnyitására óvatos optimizmust hozott az LNG-piacra. Elemzők szerint azonban a globális gázellátás szempontjából kulcsfontosságú kérdés, hogy Katar mikor tudja újraindítani a cseppfolyósító üzemek termelését. Ehhez a kéthetes fegyvernyugvás önmagában kevés - a Montel beszámolója.

A háborús konfliktus február 28-i kitörése óta gyakorlatilag leállt a hajóforgalom a Hormuzi-szorosban. A katari állami tulajdonú QatarEnergy néhány napon belül felfüggesztette az LNG-termelést. Ezt követően egy március 18-i iráni támadás a Ras Laffan exportterminál tizennégy cseppfolyósító egységéből kettőt meg is rongált.

A Kpler hajókövetési adatai szerint Katar és az Egyesült Arab Emírségek együttes LNG-exportja az első negyedévben

csaknem a felére, 15,6 millió tonnára esett vissza az egy évvel korábbihoz képest.

Az európai irányadó holland TTF gáztőzsdén a legközelebbi lejáratú határidős szerződések ára a közel hathetes háború alatt átlagosan 52,46 euró/MWh volt (szemben a februári 32,42 euró/MWh-s átlaggal). A jegyzés március 19-én hároméves csúcsot, 74 euró/MWh-t ért el, majd Donald Trump amerikai elnök tűzszüneti bejelentését követően az árfolyam március 2-a óta nem látott szintre, 42,50 eruó/MWh-ra esett vissza.

Az elemzők ugyanakkor kétségeiket fejezték ki a tűzszünet gyakorlati hatásával kapcsolatban.

Katar LNG-termelését nem lehet egyetlen gombnyomással újraindítani

- hangsúlyozta James O'Brien, a D.Trading LNG-üzletágának vezetője.

Hozzátette: kérdéses, hogy a hajótulajdonosok és a biztosítók hajlandóak lesznek-e egy ilyen törékeny, mindössze kéthetes időablakban engedélyezni az áthaladást. Tom Marzec-Manser, a Wood Mackenzie európai gáz- és LNG-üzletágának igazgatója szerint, amennyiben a QatarEnergy május elején megkezdené az újraindítást, a tizenkét működőképes egység

teljes kapacitásának helyreállítása egészen augusztus végéig tartana.

Hasonlóan vélekedett Erisa Pasko, az Energy Aspects elemzője is. Ő arra hívta fel a figyelmet, hogy Irán a szoroson való áthaladást saját előzetes jóváhagyásához, katonai koordinációhoz és különböző műszaki feltételekhez kötötte. Ez arra utalhat, hogy a tengerszoros egyes szakaszait aláaknázhatták, vagy Teherán áthaladási díjat szándékozik szedni.

Geopolitikai elemzők szerint a háború csupán "törékeny szünethez" érkezett. Irán alapvető követelései egyelőre tisztázatlanok maradtak, beleértve a Hormuzi-szoros feletti de facto vétójog fenntartását és az olajbevételek biztosítását. Gina Cohen izraeli gázpiaci tanácsadó

egyenesen katasztrofálisnak minősítette a tűzszünetet,

mivel szerinte Teherán megerősödve kerül ki a konfliktusból.

