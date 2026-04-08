Lecsaptak az ukrán drónok: lángba borult az egyik legfontosabb orosz hadihajó és a létfontosságú energiarendszer

A találat stratégiai szempontból különösen jelentős. Az Admiral Makarov ugyanis egy 11356R Projekt (Burevesztnyik) osztályú fregatt, amely Kalibr cirkálórakéták hordozására képes, emiatt az orosz haditengerészet egyik kulcsfontosságú eszköze a nagy hatótávolságú csapásmérésekben. A vezérkar tájékoztatása szerint két csapásmérő drón is eltalálta a hadihajót. A károk pontos mértékét még vizsgálják, de

a megerősített találatok alapján a fregatt harcképességének komoly csökkenésével lehet számolni.

A haditengerészeti célpont mellett az ukrán erők a térség kritikus energetikai infrastruktúráját is támadták. A Novorosszijszk melletti Sesharisz olajterminálnál több olajrakodó és a hozzájuk kapcsolódó csővezetékrendszer sérült meg. Ezeket a létesítményeket az olaj elosztására és tengeri szállítására használják. A támadás a krasznodari határterületen található Grusovaja olajátrakodó bázist is elérte. Az ukrán katonai vezetés megerősítette, hogy három nagy olajtartályt ért találat. Ez a csapás tovább bénította a Sesharisz terminált kiszolgáló logisztikai láncot, valamint a regionális olajexportot.

Az összehangolt csapássorozat egyszerre célozta az orosz haditengerészet rakétahordozó kapacitását és az energiaexportot támogató infrastruktúrát. Ezzel a művelettel az ukrán erők egyszerre gyakorolnak nyomást Moszkva háborús erőfeszítéseire és legfőbb bevételi forrásaira.

