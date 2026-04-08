Leghűségesebb szövetségesei is csúnyán kiakadtak Trump elképesztő fenyegetésén, amit saját maga talált ki

Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy elpusztítja Iránt, ha az nem teljesíti a követeléseit. A kijelentés világszerte éles bírálatot váltott ki, és még a saját pártján belül is aggodalmakat keltett. Az elnök végül az általa szabott határidő lejárta előtt egy kéthetes tűzszünetet jelentett be.

Ma éjjel egy egész civilizáció pusztulhat el, amely soha nem tér vissza. Nem akarom, hogy ez megtörténjen, de valószínűleg meg fog

- írta Trump kedden kora reggel a közösségi médiában. A bejegyzés mindössze néhány órával az iráni megállapodásra szabott esti határidő előtt született. Este fél hétkor aztán az elnök bejelentette, hogy megegyezett Teheránnal egy kéthetes tűzszünetről. Ennek feltétele az volt, hogy Irán felfüggeszti a Hormuzi-szoros blokádját.

Trump azt követelte Irántól, hogy nyissa meg újra a Hormuzi-szorost, amelyet Teherán az amerikai-izraeli csapásokra válaszul zárt le. Emellett felszólította az országot, hogy szüntesse meg a közel-keleti fegyveres csoportok támogatását. Az elnök arra figyelmeztetett, hogy ellenkező esetben az amerikai erők Irán hídjait és erőműveit veszik célba. Nemzetközi jogi szakértők és a világ vezetői szerint a túlnyomórészt civil infrastruktúra elleni ilyen jellegű támadások súlyosan sértik a nemzetközi jogot.

Érkeztek a reakciók

A fenyegetés széles körű felháborodást keltett. A demokrata képviselők az elnököt "teljesen elborultnak" nevezték.

Irán ENSZ-nagykövete "mélységesen felelőtlennek" minősítette a kijelentést,

Leó pápa pedig elfogadhatatlannak nevezte az iráni lakosság elleni fenyegetéseket.

A Fehér Ház két, névtelenséget kérő tisztviselője ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy a harcias retorikát belső körökben csupán tárgyalási taktikaként értékelik. Szerintük ez nem utal Irán megsemmisítésének vagy atomfegyverek bevetésének valós szándékára.

A kiszámíthatatlanságával teremt nyomást. Azt akarja, hogy Teherán meghátráljon

- fogalmazott az egyik tisztviselő. Hozzátette, hogy a civilizáció pusztulására vonatkozó szövegrészt személyesen Trump fogalmazta meg.

A republikánus táboron belül is megjelentek a kritikák. Lisa Murkowski alaszkai szenátor a feszültségek enyhítését sürgette, Tucker Carlson jobboldali politikai kommentátor pedig "ocsmánynak" nevezte az elnök retorikáját. A korábban Trump egyik leghűségesebb szövetségesének számító Marjorie Taylor Greene volt képviselő az amerikai alkotmány 25. kiegészítésének alkalmazását vetette fel. Ez a passzus lehetővé teszi az alelnök és a kormány számára, hogy az elnököt alkalmatlannak nyilvánítsák a hivatali feladatai ellátására. Az alkotmánykiegészítés ezen rendelkezését eddig soha nem alkalmazták. A lépés kongresszusi jóváhagyást igényelne, ami a republikánus többségű törvényhozásban rendkívül valószínűtlen.

Egyetlen bomba sem hullott Amerikára. Nem pusztíthatunk el egy egész civilizációt. Ez gonoszság és őrültség

- írta Greene.

A Fehér Ház szóvivője szerint "a nagyobb pusztulás elkerülhető, ha az iráni rezsim megérti a pillanat komolyságát, és megállapodásra jut az Egyesült Államokkal". Kormányzati tisztviselők szerint az elnök egyre agresszívebb hangvétele mögött az a szándék áll, hogy mielőbb le akarja zárni a népszerűtlen háborút. Mindeközben az emelkedő üzemanyagárak, a gazdasági bizonytalanság és a közeledő novemberi kongresszusi választások is egyre nagyobb nyomás alá helyezik a washingtoni adminisztrációt.

Forrás: Reuters

