Levonták a drámai következtetést az ukrajnai háborúból: iszonyatos pénzt önt a fegyverkezésbe egy európai nagyhatalom

A francia kormány 8,5 milliárd eurót különített el célzottan rakéta- és drónbeszerzésekre a tágabb védelmi költségvetésen belül. Maga a teljes védelmi büdzsé 2027-ben 63,3 milliárd, 2030-ra pedig 76,3 milliárd euróra emelkedik. Az új katonai tervezési törvény többéves beszerzési célokat rögzít. Az éves költségvetés végrehajtását ugyanakkor továbbra is a parlament hagyja jóvá.

A nagyszabású fegyverkezési program elsősorban a precíziós csapásmérő és légvédelmi képességek fejlesztését szolgálja.

A francia katonai vezetés az ukrajnai háború és a közel-keleti hadműveletek tapasztalataiból fontos következtetést vont le. Világossá vált, hogy a nagy intenzitású konfliktusokban rendkívül gyorsan fogynak a lőszerkészletek. Emiatt a harctéri kitartóképességet, az elrettentő erőt és az utánpótlás rugalmasságát egyaránt meg kell erősíteni.

A beszerzési célok teljesítéséhez a hadiipar termelési kapacitásának jelentős bővítésére is szükség van. A törvényben meghatározott keretösszegek és ütemtervek éppen ehhez biztosítanak kiszámítható megrendelési horizontot a gyártók számára.

