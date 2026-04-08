Levonták a drámai következtetést az ukrajnai háborúból: iszonyatos pénzt önt a fegyverkezésbe egy európai nagyhatalom
Globál

Portfolio
Franciaország drámai mértékben növeli rakéta- és drónarzenálját. Az új katonai tervezési törvény értelmében 2030-ig a keringő lőszerek (loitering munitions) készleteit 400, az AASM Hammer irányított bombákét 240, az Aster és Mica légvédelmi rakétákét pedig 30 százalékkal kívánják bővíteni. A lépés mögött az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusok tanulságai állnak - jelentette az Army Recognition.

A francia kormány 8,5 milliárd eurót különített el célzottan rakéta- és drónbeszerzésekre a tágabb védelmi költségvetésen belül. Maga a teljes védelmi büdzsé 2027-ben 63,3 milliárd, 2030-ra pedig 76,3 milliárd euróra emelkedik. Az új katonai tervezési törvény többéves beszerzési célokat rögzít. Az éves költségvetés végrehajtását ugyanakkor továbbra is a parlament hagyja jóvá.

A nagyszabású fegyverkezési program elsősorban a precíziós csapásmérő és légvédelmi képességek fejlesztését szolgálja.

A francia katonai vezetés az ukrajnai háború és a közel-keleti hadműveletek tapasztalataiból fontos következtetést vont le. Világossá vált, hogy a nagy intenzitású konfliktusokban rendkívül gyorsan fogynak a lőszerkészletek. Emiatt a harctéri kitartóképességet, az elrettentő erőt és az utánpótlás rugalmasságát egyaránt meg kell erősíteni.

A beszerzési célok teljesítéséhez a hadiipar termelési kapacitásának jelentős bővítésére is szükség van. A törvényben meghatározott keretösszegek és ütemtervek éppen ehhez biztosítanak kiszámítható megrendelési horizontot a gyártók számára.

Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán

Forró a helyzet: Izrael masszív támadásba kezdett, Irán megtorlócsapást helyezett kilátásba

Szabotázsakció Belgorodban, leállt Oroszország egyik legfontosabb üzeme – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Kifejlesztette Irán a modern háborúk egyik legjobb fegyverét – Aztán Amerika Teheránt kezdte lőni vele

Berobbant a világelitbe a távol-keleti katonai hatalom: a KF-21 vadászgép csak a kezdet lehet

Szivárognak a felvételek: önvezető hajóraj jelent meg a vizeken, teljesen feleslegessé válhatnak a hatalmas hadihajók

Címlapkép forrása: Falcon Photography via Wikimedia Commons

Ricardo

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

Holdblog

BB Tengely: Háztartások fogyasztása

A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

