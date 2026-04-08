Megindult a felhalmozás: sosem látott tempóban veszi a pusztító fegyvereket az amerikai hadsereg

A USNI összesítése szerint a haditengerészet

785 darab Tomahawk cirkálórakétát kér mintegy 3 milliárd dollárért.

Emellett 540 darab SM-6 rakétát is igényelnek, nagyjából 4,33 milliárd dollár értékben.

Összehasonlításképpen: a 2026-os pénzügyi évben mindössze 55 Tomahawkot finanszíroztak 258 millió dollárból, az SM-6-ból pedig 166 darabot 1,41 milliárd dollárért. Ez az ugrás az elmúlt évek legszembetűnőbb növekedését jelenti a haditengerészeti rakétabeszerzések terén.

A költségvetési igény mögött a közel-keleti műveletek tapasztalatai állnak. Az irányított rakétás rombolók rendkívül magas ütemben használták támadó és légvédelmi fegyverzetüket a térségben. Ez a folyamat gyorsan kimerítette a flotta csapásmérő és légvédelmi készleteit.

A javaslat célja tehát nemcsak a harci felhasználás nyomán megcsappant készletek pótlása. A minisztérium emellett hosszabb távú, kiszámítható megrendelésállományt kíván biztosítani a védelmi ipar számára ezeknél a nehezen gyártható, de kritikus fontosságú fegyvereknél.

