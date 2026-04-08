  • Megjelenítés
Meglépte az Egyesült Államok: horribilis összeget fizetnek az új pusztító harcjárművek darabjáért
Globál

Portfolio
Az amerikai szárazföldi haderő 2027-es költségvetési kérelmében először szerepel beszerzési tételként az XM30 gyalogsági harcjármű. A Pentagon 547 millió dollárt kér 19 jármű megrendelésére, amivel a program hivatalosan is átlép a prototípus-fejlesztésből a sorozatgyártás előkészítésének fázisába - írta az Army Recognition.

Az XM30 a 2026-os pénzügyi évben még kizárólag kutatás-fejlesztési (RDT&E) forrásokból kapott finanszírozást, mintegy 386,4 millió dollár értékben, konkrét járműbeszerzés nélkül. A 2027-es költségvetési tervezetben azonban már önálló beszerzési tételként jelenik meg a lánctalpas harcjárművek rovatában. A program 2025 júniusában kapta meg a B mérföldkőhöz kötött jóváhagyást, míg a C mérföldkőről a 2028-as pénzügyi év első negyedévében születik döntés.

A fegyverzet egyértelműen jelzi, hogy az XM30 nem csupán a Bradley modernizált változata. A jármű fő fegyvere a Northrop Grumman által fejlesztett XM913 típusú, 50 milliméteres Bushmaster gépágyú, amely 50×228 milliméteres lőszert használ. Ez a korábbi gyalogsági harcjárművekhez képest jelentősen nagyobb hatótávolságot, pontosságot és pusztító erőt biztosít, még mozgás közbeni tüzelés esetén is (a hasonló járművek sztenderd fegyverzete általában 20-30 mm között mozog).

A gépágyú kettős lőszeradagoló rendszerrel és lőszerválasztó funkcióval rendelkezik.

Ez lehetővé teszi a programozható, légrobbanásos repeszgránátok (HE-AB), valamint a leválóköpenyes, szárnystabilizált páncéltörő nyíllövedékek (APFSDS) használatát egyaránt.

Még több Globál

Ennek köszönhetően a jármű lényegesen szélesebb célspektrumot képes lefedni, mint az elődei. A program 547 millió dolláros beszerzési kerete 19 járműre vonatkozik. Ez darabonként közel 29 millió dolláros egységárat jelent a kis sorozatú kezdeti gyártás szakaszában.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Reuters. A címlapkép illusztráció, egy M2 Bradley látható rajta.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

Holdblog

BB Tengely: Háztartások fogyasztása

A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility