Meglépte Macron: 15 ország hadihajói indulnak meg a Hormuzi-szorosba
Meglépte Macron: 15 ország hadihajói indulnak meg a Hormuzi-szorosba

Emmanuel Macron szerint mintegy tizenöt ország készül részt venni egy francia vezetésű, szigorúan védelmi jellegű haditengerészeti misszió tervezésében, amely a Hormuzi-szoros hajóforgalmának helyreállítását célozza. A francia elnök az amerikai–iráni tűzszünetet üdvözölte, ugyanakkor hangsúlyozta: a fegyvernyugvásnak Libanonra is teljes mértékben ki kell terjednie.

Mintegy tizenöt ország vesz részt egy francia vezetésű haditengerészeti misszió tervezésében, amelynek célja a Hormuzi-szoros hajóforgalmának helyreállítása

– jelentette be Emmanuel Macron francia elnök a Reuters szerint miután az Egyesült Államok és Irán tűzszünetet hirdetett.

Macron szerdán, a tanácsadóival és a kormány tagjaival tartott védelmi tanácsülésen tette meg bejelentését. Az elnök hangsúlyozta, hogy a tervezett misszió szigorúan védelmi jellegű, és Iránnal együttműködve valósítanák meg.

Arról nem beszélt, hogy az Egyesült Államok is részt venne a műveletben, csak annyit jelzett, hogy a francia haditengerészet vezeti az akciót.

A Hormuzi-szoros stratégiai jelentőségű tengeri útvonal, amelyen a világ kőolajforgalmának mintegy ötöde halad át.

A francia államfő üdvözölte az amerikai-iráni tűzszünetet, ugyanakkor rámutatott, hogy Libanon helyzete továbbra is kritikus.

Határozott elvárásként fogalmazta meg, hogy a fegyvernyugvás teljes mértékben terjedjen ki a közel-keleti országra is. Franciaország ugyanis hagyományosan szoros történelmi és diplomáciai kapcsolatot ápol az egykori mandátumterülettel.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images

