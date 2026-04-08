Megszólalt az iráni tűzszünetről Netanjahu hivatala: Izrael támogatja, de máris kivétellel állt elő

Izrael támogatja az Irán elleni amerikai-izraeli csapások felfüggesztését két hétre, de a tűzszünet nem terjed ki Libanonra - közölte az izraeli miniszterelnöki hivatal angol nyelvű közleményében.

Izrael támogatja Donald Trump elnök döntését, hogy két hétre felfüggeszti az Irán elleni csapásokat, azzal a feltétellel, hogy Irán azonnal megnyitja a szorosokat, és beszüntet minden támadást az Egyesült Államok, Izrael és a térség országai ellen

- hangsúlyozta közleményében a miniszterelnöki hivatal.

"Izrael támogatja az Egyesült Államok azon erőfeszítéseit, melyek biztosítják, hogy Irán többé ne jelentsen nukleáris, rakéta- és terrorfenyegetést Amerikára, Izraelre, Irán arab szomszédaira és a világra. Az Egyesült Államok közölte Izraellel, hogy elkötelezett e célok elérése mellett – amelyeket az USA, Izrael és Izrael regionális szövetségesei egyaránt osztanak – a közelgő tárgyalások során."

A kéthetes tűzszünet nem terjed ki Libanonra

- tette hozzá Benjámin Netanjahu hivatala. Pakisztán miniszterelnöke még azt mondta, hogy a tűzszünet a libanoni harcokra is vonatkozik, és Izraelt is tájékoztatták erről. Az izraeli kormányfői hivatal közleménye ezzel ellentétben az ottani harcok folytatását ígérte.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke telefonon beszélt Netanjahuval a kéthetes tűzszünet bejelentése előtt, izraeli idő szerint éjfél után.

Egy "magas rangú politikai forrás szerint" az Egyesült Államok előzetesen egyeztette Izraellel az ideiglenes tűzszünetet

- közölte a ynet hírportál.

A forrás szerint olyan lépésről van szó, amelynek keretében Irán anélkül nyitja meg a Hormuzi-szorost, hogy előzetesen teljesítenék követeléseit – többek közt a háború végleges lezárását, kártérítést, a súlyos szankciók feloldását. Emellett Trump tisztviselői állítólag világossá tették Izrael számára, hogy ragaszkodni fognak többek közt a nukleáris anyagok elszállításához, az urándúsítás leállításához, és a ballisztikus rakéták jelentette fenyegetés megszüntetéséhez - közölte a forrás.

Egy, a Haaretz című újságnak nyilatkozó izraeli kormányzati forrás szerint

Jeruzsálemben tartanak attól, hogy az izraeli érdekeket, vagy azok egy részét nem veszik figyelembe a majdani megállapodásnál.

Izraelben a tűzszünet bejelentése után, helyi idő szerint hajnali 3 óra után Iránból jelentős rakétatámadást indítottak az ország déli, középső és északi része ellen. Több helyről jelentettek becsapódásokat: Tel-Avivból, Petah Tikvából, Bné Brakból, Beér-Sevából, Omerből és Neserből. Beér-Seva mellett, a Tel-Seva nevű arab faluban hárman megsebesültek.

