Megszólalt Netanjahu:
Megszólalt Netanjahu: "ujjunk a ravaszon"

Izraelt nem lepte meg, hogy az Egyesült Államok tűzszünetet kötött Iránnal az utóbbival szembeni háborúban - közölte Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a médiához eljuttatott szerda esti videóüzenetében.

De ez nem a hadjárat vége, hanem csak egy fázis céljaink elérésében

- tette hozzá a kormányfő csaknem egy nappal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette a tűzszünetet.

"Irán úgy ült le a tárgyalóasztalhoz, hogy megvertebb és gyengébb, mint valaha" - közölte. Szerinte Izrael hatalmas eredményeket ért el, amelyek nemrég még teljesen elképzelhetetlennek tűntek, és szerinte az ország "erősebb, mint valaha".

Netanjahu közölte, hogy Irán "kötelezettséget vállalt a Hormuzi-szoros megnyitására, miután "lemondott minden korábbi feltételéről". Lemondott az ellene kivetett szankciók feloldásáról, a kártérítésről, a háború végleges lezárásáról, valamint a libanoni tűzszünetről is - tette hozzá.

Az izraeli kormányfő ismét hangsúlyozta, hogy "még mindig vannak elérendő célok", és hozzátette, hogy Izrael ezeket

vagy megállapodás útján, vagy a háború folytatásával el fogja érni.

"Az Egyesült Államokkal egyeztetve készek vagyunk bármikor újra támadásokat indítani - az ujjunk a ravaszon -", és közben folytatni a tárgyalásokat Iránnal. A libanoni Hezbollah síita milícia elleni háború folytatásáról szólva azt mondta: "tartjuk magunkat ahhoz, hogy a tűzszünet nem vonatkozik a Hezbollahra".

Netanjahu méltatta az Egyesült Államokkal, és főként annak elnökével fenntartott kapcsolatokat is. "Ilyen még soha nem volt Izrael történetében" - mondta. "Egy ilyen partnerség Izrael és az Egyesült Államok között a legnagyobb ellenségünk ellen, ilyen sem volt még Izrael történetében. Aki figyelmen kívül hagyja ennek a partnerségnek az erejét, az egyszerűen figyelmen kívül hagyja az igazságot" - mondta az izraeli miniszterelnök.

Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images

