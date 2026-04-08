Megszólalt Oroszország a háborúról: "megsemmisítő vereség" született, nincs katonai megoldás

Zaharova hangsúlyozta, hogy Oroszország a kezdetektől fogva az agresszió azonnali beszüntetését követelte. Az Iránnal szoros kapcsolatot ápoló Moszkva álláspontja szerint ugyanis

nincs katonai megoldás erre a helyzetre, és ilyen módon nem lehet helyreállítani a rendet a régióban.

A külügyi szóvivő egyúttal azonnali politikai és diplomáciai rendezést sürgetett. Zaharova kiemelte, hogy "egy valódi politikai és diplomáciai rendezésre" van szükség, amely "természetesen a tárgyalási folyamaton alapul, az álláspontok valódi mérlegelésével”.

Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök is reagált az iráni tűzszünet hírére, erről itt írtunk. Az orosz biztonsági tanács alelnöke egyértelműen kijelentette, szerinte melyik fél nyert a kéthetes tűzszüneti megállapodással.

