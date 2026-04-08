Miközben Irán polgári gazdasága összeomlik, katonai gazdasága egyre erősebbé válik

Az Irán elleni háború első hónapjában Amerika és Izrael többnyire kímélte a polgári infrastruktúrát. Márciusban a bombázók gondosan elkerülték az olajterminálokat és a kikötőket, miközben a Kharg-szigetet, egy energiaelosztó központot érték támadások. Egy héttel később Donald Trump felszólította Izraelt, hogy álljon le, miután a Dél-Pars földgázmező elleni csapásai után Irán megtorlásként katari földgázlétesítményeket támadott, amivel megrázta a piacokat.
Minden héten új cikkek a The Economist-ból
Ez a cikk a The Economist magazinnal kötött tartalomlicenc-megállapodás keretében született. Cikkek a nemzetközi sajtó élvonalából, a Portfolio válogatásában. Minden cikk ide kattintva érhető el.

(Az alábbi cikket április 6-án publikálta az Economist, azaz még azelőtt, hogy Donald Trump amerikai elnök röviddel az Iránnak adott ultimátuma határidejének lejárta előtt kéthetes tűzszünetet jelentett volna be. Ennek ellenére a cikk főbb megállapításai továbbra is érvényesek.)

A háború második hónapja egészen másképp indult. Április 2-án, miközben iráni családok egy közeli völgyben piknikeztek, az Egyesült Államok megrongálta a B1-et, Irán legmagasabb hídját. (Válaszul iráni drónok támadták meg egy kuvaiti olajfinomítót.)

Három nappal később Trump azzal fenyegetőzött, hogy további hidakat és erőműveket fog megsemmisíteni, ha Irán 72 órán belül nem enyhít a Hormuzi-szoros blokádján. Ez a fenyegetés egy szélesebb körű irányváltást tükröz. 

