Nyilvánosságra hozták a számokat: elképesztő összeget önt a flottájába az Egyesült Államok, teljesen átalakítják a rendszert
Nyilvánosságra hozták a számokat: elképesztő összeget önt a flottájába az Egyesült Államok, teljesen átalakítják a rendszert

Az Egyesült Államok haditengerészete a 2027-es pénzügyi évre 65,8 milliárd dolláros hajóépítési költségvetést kér. Ebből az összegből 34 hadihajó beszerzését tervezik. A költségvetési dokumentumok szerint a források egyszerre szolgálják a flotta harci kapacitásának növelését és a tengeri utánpótlási képességek újjáépítését - jelentette az Army Recognition.

A 2026 áprilisában közzétett költségvetési anyagok szerint a haditengerészet 60,2 milliárd dollár diszkrecionális, valamint 5,6 milliárd dollár kötelező kiadást irányoz elő. Ezeket a forrásokat hadihajók és támogató egységek beszerzésére fordítják. Reálértéken számolva ez az egyik legnagyobb amerikai haditengerészeti fejlesztési igény a hidegháború első évtizedei óta.

A tervezett 34 hajó között szerepel egy Columbia osztályú ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjáró (SSBN), két Virginia osztályú vadásztengeralattjáró, és egy Flight III-as változatú Arleigh Burke osztályú romboló.

Ezen felül megrendelnek egy FF(X) fregattot, több kétéltű hadihajót, valamint nagyszámú logisztikai hajót is. Ez az összetétel jól tükrözi az elosztott tengeri hadműveletek doktrínája felé történő elmozdulást. Ennek lényege, hogy a csapásmérő képességet a vitatott hadszíntereken is megfelelő utánpótlási kapacitással párosítsák.

A források elosztása egyértelműen megmutatja, hol látja a legnagyobb kockázatokat a haditengerészet. A ballisztikusrakéta-hordozó flotta 15,2 milliárd, az egyéb hadihajók 28,4 milliárd, a kétéltű hajók pedig 8,29 milliárd dollárt kapnak. Ezen felül a segédhajókra és a korábbi programok kiadásaira 13,92 milliárd dollárt fordítanak. A Fehér Ház egy szélesebb körű védelmi erőfeszítés részeként már egy 41 hajóból álló csomagot kommunikál. Ezt egyértelmű kormányzati jelzésnek szánják a haditengerészeti ipari bázis felé.

Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán

Forró a helyzet: Izrael masszív támadásba kezdett, Irán megtorlócsapást helyezett kilátásba

Szabotázsakció Belgorodban, leállt Oroszország egyik legfontosabb üzeme – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

A haditengerészet számára a csomag valódi jelentősége taktikai szinten mutatkozik meg. A programmal egyszerre próbálják orvosolni a nukleáris elrettentés, a kísérőhajók száma, az expedíciós mobilitás, valamint a tengeri szállítási ellenálló képesség terén fennálló hiányosságokat. A költségvetési kérelem tehát nem csupán egy egyszerű hajóépítési terv, hanem a flottaszerkezet átfogó átalakításának pénzügyi keretrendszere.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

