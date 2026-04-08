Recseg-ropog a tűzszünet, tovább lőnek az iráni katonák – Amerika is megszólalt, elmondták, most mi történik
Globál

Recseg-ropog a tűzszünet, tovább lőnek az iráni katonák – Amerika is megszólalt, elmondták, most mi történik

Az iráni haderő azért támadja tovább a Közel-Kelet különféle országait, mert még nem minden katonai alakulat kapta meg a parancsot a fegyverszünet életbe léptetésére – mondta el ma Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter.

Az amerikai vezetőt a Pentagon mai sajtótájékoztatóján kérdezték arról, hogy mi lehet az oka annak, hogy Irán ma a tűzszünet ellenére ballisztikus rakétákat lőtt ki Szaúd-Arábiára és az Egyesült Arab Emírségekre is.

Hegseth azt mondta: az Egyesült Államok tűzszünetet kötött Iránnal és megállapodtak a Hormuzi-szoros újranyitásáról is, viszont a katonák készen állnak, ha a háború folytatása lenne szükséges.

A tűzszünet megsértéséről szóló hírekre azt mondta: az Egyesült Államok „ellenőrzi a helyzetet”, viszont célszerű lenne, ha Teherán kikommunikálná a tűzszünetet katonai alakulatainak.

Bölcs lenne, ha Irán postagalambokkal megüzenné a rejtőzködő katonáinak, hogy ne lőjenek tovább rakétákat”

– viccelődött Hegseth, arra utalva, hogy Amerika szerinte megsemmisítette Irán kommunikációs rendszereit.

Hozzátette:

néha a tűzszünetek életbe lépéséhez idő kell.”

Elmondta ugyanakkor, Amerika „reméli,” hogy a tűzszünet tartós lesz.

Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

