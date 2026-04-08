Riasztó tünetek terjednek a fiatalok között, példátlan lépésre szánta el magát egy európai ország
Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök szerdán bejelentette: Görögország 2027. január 1-jétől megtiltja a 15 év alatti gyermekek számára a közösségimédia-platformok használatát – írja a Reuters.

A görög kormányfő egy fiataloknak címzett videóüzenetben indokolta meg a döntést. Kiemelte a növekvő szorongást, az alvászavarokat és a platformok függőséget okozó kialakítását.

Micotákisz elmondta, számos szülővel beszélgetett már a témáról. Ők arról számoltak be, hogy gyermekeik rosszul alszanak, könnyen szorongóvá válnak, és túl sok időt töltenek a képernyők előtt.

A túlzott eszközhasználat nem hagyja pihenni a gyerekek elméjét. Emellett az állandó online összehasonlítgatás és a kommentek folyamatos pszichológiai nyomás alá helyezik őket – tette hozzá a miniszterelnök.

A szigorítás nem előzmény nélküli. A görög kormány már korábban betiltotta a mobiltelefonok használatát az iskolákban, továbbá szülői felügyeleti eszközöket vezetett be a fiatalok képernyőidejének korlátozására. Az ALCO közvélemény-kutató intézet idén februárban publikált felmérése szerint a megkérdezettek mintegy 80 százaléka támogatja az új tilalmat.

Szabotázsakció Belgorodban, leállt Oroszország egyik legfontosabb üzeme – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Zelenszkij szerint Amerika megmutatta, mi lehet a példa az orosz-ukrán háború lezárására

Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán

Görögország az elsők között tesz ilyen lépést

– hangsúlyozta Micotákisz. Hozzátette, céljuk, hogy az Európai Uniót is ebbe az irányba tereljék.

Szlovénia, Nagy-Britannia, Ausztria és Spanyolország szintén hasonló korlátozásokon dolgozik. Ezek a folyamatok azután indultak meg, hogy Ausztrália tavaly a világon elsőként tiltotta meg a 16 év alattiak számára a közösségi médiához való hozzáférést.

Drasztikus lépés jön Ausztriában: betiltják a közösségi média használatát a gyerekeknek

Újabb európai ország zárná el a közösségi médiát a fiatalok elől

Egyre több ország lép fel keményen: Csehország is fellázadt a közösségi média ellen

Itt az újabb ország, ahol eltilthatják a fiatalokat a közösségi médiától

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

BB Tengely: Háztartások fogyasztása

A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure

Csokinagyhatalmak

Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha

Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!
Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán
Áll a bál J. D. Vance budapesti szavai miatt: atomfegyver bevetésére készülhet Amerika?
