Riasztó tünetek terjednek a fiatalok között, példátlan lépésre szánta el magát egy európai ország

A görög kormányfő egy fiataloknak címzett videóüzenetben indokolta meg a döntést. Kiemelte a növekvő szorongást, az alvászavarokat és a platformok függőséget okozó kialakítását.

Micotákisz elmondta, számos szülővel beszélgetett már a témáról. Ők arról számoltak be, hogy gyermekeik rosszul alszanak, könnyen szorongóvá válnak, és túl sok időt töltenek a képernyők előtt.

A túlzott eszközhasználat nem hagyja pihenni a gyerekek elméjét. Emellett az állandó online összehasonlítgatás és a kommentek folyamatos pszichológiai nyomás alá helyezik őket – tette hozzá a miniszterelnök.

A szigorítás nem előzmény nélküli. A görög kormány már korábban betiltotta a mobiltelefonok használatát az iskolákban, továbbá szülői felügyeleti eszközöket vezetett be a fiatalok képernyőidejének korlátozására. Az ALCO közvélemény-kutató intézet idén februárban publikált felmérése szerint a megkérdezettek mintegy 80 százaléka támogatja az új tilalmat.

Görögország az elsők között tesz ilyen lépést

– hangsúlyozta Micotákisz. Hozzátette, céljuk, hogy az Európai Uniót is ebbe az irányba tereljék.

Szlovénia, Nagy-Britannia, Ausztria és Spanyolország szintén hasonló korlátozásokon dolgozik. Ezek a folyamatok azután indultak meg, hogy Ausztrália tavaly a világon elsőként tiltotta meg a 16 év alattiak számára a közösségi médiához való hozzáférést.

